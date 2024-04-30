工廠納管審查 台中進度落後挨批

台中市有8376家低汙染未登記工廠申請納管，議員批評審查進度大塞車，其中7909家提出工廠改善計畫，目前僅核准38.2%、2610家，核准納管家數7379家，只有3.69%、271家完成特定工廠登記，審查進度落後高雄。經發局表示，特登工廠登記主要卡在用地取得與消防設備，將增加人力，今年審查核准率拚達8成。

根據工輔法規定，低汙染未登記工廠應於2022年3月前申請納管，2023年3月前提出改善計畫，並在2030年3月前取得特定工廠登記。

民進黨議員周永鴻說，中市府納管8376家未登記低汙染工廠，其中7909家已提出改善計畫，4890家仍在審查中，只核准2610家改善計畫，核准率只有38.2%；完成特定工廠登記的家數只有271家，在所有核准納管的7379家業者中，完成率只3.69%，審查進度大塞車。

周永鴻說，根據經濟部資料，台中市工廠改善計畫3月核准207間、駁回31間，審查數月增3.01%，但高雄市同期核准164間、駁回238間，審查率月增12.46%，中市審查速度太慢；中市收取業者納管輔導金與營運管理金高達23.85億元，金額高達全國第一，但執行率只有5%偏低，要求加速執行。

無黨籍議員林昊佑、國民黨議員邱愛珊指出，中央新進6000名移工，優先分配給廠住分離的企業，廠商申請納管可引進移工，中小企業空間不足，多半「不分廠住」，「看得到卻吃不到」叫苦連天。

台中市經發局表示，納管最大問題是用地變更、取得與消防安檢，以500坪工廠為例，改善消防設備得花100萬到200萬，甚至得設置10噸水池，景氣差訂單少，業者對花錢很猶豫。

經發局長張峯源說，市府已兩次修正，加速審查速度，將增加人力，今年改善計畫審查率將超過8成；中央注重移工安全，新進移工得廠住分離業者才能申請，目前特登工廠申請移工已有2000多家。