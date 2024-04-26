聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化郵差被倒落路樹壓死 檢方將釐清是天災還是人禍
彰化芬園郵局孫姓郵差今天中午送信途經芬園鄉彰南路一段時，突遭倒落的路樹砸中，送醫不治，目前停屍南投殯儀館。彰化警分局表示，此案究竟是天然災變不可抗力因素還是公務員疏失造成，由於牽涉國家賠償問題，明天將由南投地檢署檢察官相驗及調查後做出判斷。
肇事路段雖然在彰化縣芬園鄉，但養護歸交通部公路局中區養護工程分局南投工務段，南投工務段段長廖瑞仕說，這路段的黃金風鈴木，平常巡查時未發現異狀，將再加強巡查轄管路段，若有樹木存在風險會立即處置。
廖瑞仕說，這棵倒落壓死孫姓郵差的黃花風鈴木，經工務段人員檢視後，未發現根部有腐爛情形，研判是因連日大雨侵襲造成，工務段及檢警均已採證留存，如有必要也可以委請專家做進一步鑑定，釐清是否因褐根菌等造成，並配合檢警偵辦。
孫姓郵差因樹倒遭死劫，家中又有77歲老母，是否可以獲得保險與補償獲得各方關切。目前除彰化郵局打算為家屬爭取國家賠償外， 芬園鄉長林世明說，公所會協助家屬請領意外死亡保險的給付及相關補助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言