彰化郵差被倒落路樹壓死 檢方將釐清是天災還是人禍

彰化芬園郵局孫姓郵差今天中午送信途經芬園鄉彰南路一段時，突遭倒落的路樹砸中，送醫不治，目前停屍南投殯儀館。彰化警分局表示，此案究竟是天然災變不可抗力因素還是公務員疏失造成，由於牽涉國家賠償問題，明天將由南投地檢署檢察官相驗及調查後做出判斷。

肇事路段雖然在彰化縣芬園鄉，但養護歸交通部公路局中區養護工程分局南投工務段，南投工務段段長廖瑞仕說，這路段的黃金風鈴木，平常巡查時未發現異狀，將再加強巡查轄管路段，若有樹木存在風險會立即處置。

廖瑞仕說，這棵倒落壓死孫姓郵差的黃花風鈴木，經工務段人員檢視後，未發現根部有腐爛情形，研判是因連日大雨侵襲造成，工務段及檢警均已採證留存，如有必要也可以委請專家做進一步鑑定，釐清是否因褐根菌等造成，並配合檢警偵辦。

孫姓郵差因樹倒遭死劫，家中又有77歲老母，是否可以獲得保險與補償獲得各方關切。目前除彰化郵局打算為家屬爭取國家賠償外， 芬園鄉長林世明說，公所會協助家屬請領意外死亡保險的給付及相關補助。