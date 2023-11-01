台中這間公所爆職場言語性騷、霸凌 民政局：調查簽處

台中市大雅區公所一名唐姓聘僱女職員疑遭同事言語性騷、職場霸凌，主管冷處理，唐女離職並提告；台中市議員吳呈賢近日接獲，李姓課長涉嫌職場霸凌曾姓主任，並於公所高層面前大吼。中市民政局表示，公所已調查簽處，將依調查結果處置。

台中市政府民政局表示，針對大雅區公所員工遭指稱涉性騷擾及職場霸凌案，民政局已要求公所秉持毋枉毋縱原則主動調查釐清真相，目前公所已進行調查簽處，將依調查結果處置。

吳呈賢轉述投訴人說法指出，大雅區公所一名聘僱職員唐女日前疑遭同事言語性騷，向李姓課長申訴未果，又受職場霸凌，造成她二度傷害求助身心科醫師，最終離職，唐女對傷害她的同事及主管提告性騷擾及公然侮辱。

知情人士向吳呈賢陳情指出，10月23日上午8時許，李姓課長打辦公室分機電話給曾姓主任，以台語大吼「妳一個主任囂張什麼」，李從1樓直奔2樓曾姓主任辦公室，因曾不在而撲空。

李姓課長再到隔壁主任秘書辦公室內，見曾姓主任與主任秘書說話，李姓課長當面指稱曾姓主任「惡人先告狀」。

吳呈賢表示，經他了解，區公所對此已聘外部委員進行性騷及職場霸凌調查，人事處將曾姓主任調離現職，但對於涉案的李姓課長，民政局至今沒有任何動作，其他員工對此憤憤不平。