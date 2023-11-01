快訊

飯店酒吧竟用「姑婆芋」當餐盤 北部2民眾吃炒飯10分鐘就中毒

李克強靈堂曝光 引發眾多網友憤怒：村支書都比這闊氣

習近平首次視察人行…大陸經濟來到拐點 如何觀察可能變化

台中這間公所爆職場言語性騷、霸凌 民政局：調查簽處

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市大雅區公所一名唐姓聘僱女職員疑遭同事言語性騷、職場霸凌，主管冷處理，唐女離職並提告；台中市議員吳呈賢近日接獲，李姓課長涉嫌職場霸凌曾姓主任，並於公所高層面前大吼。中市民政局表示，公所已調查簽處，將依調查結果處置。

台中市政府民政局表示，針對大雅區公所員工遭指稱涉性騷擾及職場霸凌案，民政局已要求公所秉持毋枉毋縱原則主動調查釐清真相，目前公所已進行調查簽處，將依調查結果處置。

吳呈賢轉述投訴人說法指出，大雅區公所一名聘僱職員唐女日前疑遭同事言語性騷，向李姓課長申訴未果，又受職場霸凌，造成她二度傷害求助身心科醫師，最終離職，唐女對傷害她的同事及主管提告性騷擾及公然侮辱

知情人士向吳呈賢陳情指出，10月23日上午8時許，李姓課長打辦公室分機電話給曾姓主任，以台語大吼「妳一個主任囂張什麼」，李從1樓直奔2樓曾姓主任辦公室，因曾不在而撲空。

李姓課長再到隔壁主任秘書辦公室內，見曾姓主任與主任秘書說話，李姓課長當面指稱曾姓主任「惡人先告狀」。

吳呈賢表示，經他了解，區公所對此已聘外部委員進行性騷及職場霸凌調查，人事處將曾姓主任調離現職，但對於涉案的李姓課長，民政局至今沒有任何動作，其他員工對此憤憤不平。

台中市大雅區公所近日疑發生員工職場霸凌、言語性騷案。中市民政局表示，公所進行調查簽處，依調查結果處置。圖／台中市議員吳呈賢提供
台中市大雅區公所近日疑發生員工職場霸凌、言語性騷案。中市民政局表示，公所進行調查簽處，依調查結果處置。圖／台中市議員吳呈賢提供

主任 職場 霸凌 性騷擾 公然侮辱

延伸閱讀

已婚比未婚快樂？調查結果曝：女5成、男6成以上不同意

甩性騷風暴…宣布3大喜事！陳昇65歲生日吐心聲

甩性騷風暴…宣布3大喜事！陳昇65歲生日吐心聲

生日禮被嫌寒酸！女兒遭同學霸凌 媽媽到校也被嗆「沒錢就不要生小孩」心寒

相關新聞

想到南投埔里泡溫泉7年內有機會 廬山擬開發地熱

南投仁愛廬山溫泉區遭公告廢止後，遷建埔里福興溫泉區，監委近期巡察關心兩溫泉區發展。縣府表示，福興溫泉區可望在7年內完成旅...

台中這間公所爆職場言語性騷、霸凌 民政局：調查簽處

台中市大雅區公所一名唐姓聘僱女職員疑遭同事言語性騷、職場霸凌，主管冷處理，唐女離職並提告；台中市議員吳呈賢近日接獲，李姓...

彰化芳苑鄉民上街 抗議工廠惡臭

彰化縣芳苑鄉200多名鄉民昨到普盛生技琦玉廠門口，抗議廠區回收家禽羽毛再利用飄散屍臭味，影響5村居民生活，臭到國小學童無...

推戰船比攻城 投市邀戰國姓

南投縣國姓鄉「國姓搶成功」活動11月10至12日登場，象徵團結的「推戰船競賽」不僅是當地盛事，更是客庄指標活動，民眾爭相...

潭雅神工業廠商協進會10歲了 盧秀燕：台中GDP成長全國居冠

今晚7點多，潭雅神工業廠商協進會舉行「十周年會員大會暨第六屆理監事選舉」，台中市長盧秀燕致詞指出，經濟部統計台中市有九項...

「六都肥胖排行榜」台中拿第二 議員要求提振運動風氣

台中市有美食之都稱號，台中市議員今天指出，根據體育署公布的年度運動現況調查報告，台中人過重、肥胖人口比例高達42.3%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。