日月潭泳渡傳憾事！男游100公尺揮帽求救「送醫不治」 檢警相驗釐清死因

日月潭萬人泳渡今有逾2.4萬人下水，前總統馬英九也第10度挑戰。而今雖艷陽高照，疑因氣溫與水溫落差大，救護狀況多，更釀1死意外；桃園袁姓男子下水後疑身體不適，救起送醫後不治，縣長許淑華前往慰問，檢警將相驗釐清死因。

日月潭泳渡活動今年邁入第41屆，而舉辦40年來，於1996年68歲陳男溺斃，2007年時72歲楊男因休克溺水，46歲李男在泳途中心臟病發身亡；另2010年，在台工作的馬來西亞籍沈男下水後失蹤，其遺體直到活動後第3天才被人尋獲。

未料時隔13年，今年又傳出意外事故，25歲袁姓男子今天上午9時許從朝霧碼頭下水後不久，疑因身體不適，就在距該碼頭約100公尺、還沒離開浮排處，脫掉泳帽向岸上人員揮帽求救，救生員立刻將他拉上浮排，但被救上岸時已無意識。

據了解，袁男身高約180公分、體重約130公斤，身形壯碩，被救起時失去意識，且無呼吸心跳，緊急將其送往埔里基督教醫院，送醫時有醫護隨車救護，持續施以心肺復甦術，但抵達該院後，急救約3、40分鐘，仍搶救無效，宣告死亡。

南投縣長許淑華獲悉後，今午後前往埔基醫院慰問袁男家屬，她說，事發當下由醫師、護理師各2名陪同送醫，但仍不治，家屬也已趕到院，對此感到相當遺憾，已請檢警加速筆錄、相驗，盡快釐清原因，讓家屬能在今天能夠把大體帶回桃園。

縣府也表示，縣長許淑華已前往醫院了解，並致贈慰問金給家屬，而經檢視今天泳渡活動救護過程，初步判定無缺失，但發生憾事，仍令人心痛，該活動有投保意外險、平安險等，後續權益保障、身後事宜及保險問題，縣府將全力協助。