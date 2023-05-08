中部3家麥當勞掰了！台中人哀嚎「青春消失」 南投人卻開心

近期傳出台中逢甲、一中商圈及南投草屯等3家麥當勞將在本月底熄燈，而因3家都是在地元老級的速食店，消息一出引發熱議。台中人哀嚎大嘆「青春回憶不見了」感到不捨；反觀，南投人不僅是老神在在，甚至開心，總算要換地方了。

麥當勞日前發聲明證實，基於整體商業考量，台中逢甲麥當勞將於5月29日晚上8時結束營業。此外，台中尊賢店、草屯中正店則將於5月底結束營業後搬遷，至於新餐廳待準備就緒後將正式對外公布。

而因這3家麥當勞在中部地區堪稱是「元老級麥當勞」，以一中尊賢店開業32年最久，逢甲店也有31年不遑多讓，草屯中正店則是在地經營25年，因此這3家店將在本月底同時關門的消息一出，各界關注，也引發網路熱議。

其中，台中2家店就位在知名的逢甲、一中商圈，都是商圈的老地標，不僅陪伴許多學生長大，更是逛街時的最佳借廁所選擇，因此熄燈消息一出，不少台中人哀嚎大嘆，「不僅回憶沒了，連借廁所的地方也不見了。」紛紛表達不捨之情。

反觀，南投草屯中正店即將停業，居民卻都是老神在在，是因為早在去年5月當地就傳出，麥當勞將在外環道中興路上新設一家有「得來速」的新店；今年4月更傳出中正店已確定不再續約，因此地方民眾早已做好心理準備。

更重要的是，麥當勞中正店所在位置是全縣最貴的地段，因此店面不大、沒有得來速及停車場，更因附近停車困難，別說汽車，連機車都不太好臨停，不少民眾甚至吃上違停罰單，因此這次遷移新址，地方多是樂觀其成，開心贊成換地方了。