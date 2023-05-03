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台中市10月1日起禁用塑膠一次用飲料杯 違者最高罰6000元

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
為落實源頭減量，台中市今日公布，配合行政院環保署限塑政策將擴大執行，今年10月1日起，台中市轄內「飲料店」將不得提供塑膠一次用飲料杯，違反規定者開罰。圖／台中市環保局提供
為落實源頭減量，台中市今日公布，配合行政院環保署限塑政策將擴大執行，今年10月1日起，台中市轄內「飲料店」將不得提供塑膠一次用飲料杯，違反規定者開罰。圖／台中市環保局提供

為落實源頭減量，台中市今日公布，配合行政院環保署限塑政策將擴大執行，今年10月1日起，台中市轄內「飲料店」將不得提供塑膠一次用飲料杯，若違反規定者，依廢棄物清理法開罰1200元以上、6000元以下罰鍰。中市環保局表示，預估政策實施後，1年可減少使用1.06億個塑膠杯。

台中市環保局長陳宏益表示，台中市連鎖飲料販賣業自110年1月1日起，已不得提供保麗龍及其複合材質的飲料杯及餐具。此次因應國際減塑趨勢，將擴大實施對象及範圍，自今年10月1日起，台中市轄內「飲料店」，塑膠材質製成的一次用飲料杯皆不可使用。

此外，配合環保政策，民眾到連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場買飲料，可享5元以上價差優惠。

環保局表示，台中市目前已列管連鎖體系飲料店及非連鎖飲料店約5000家，其中6成、約3000家以上業者尚有使用塑膠一次用飲料杯。環保局於實施日前將加強輔導及宣傳，呼籲業者務必提前盤點庫存與替代材質備貨，配合汰換塑膠一次用飲料杯。屆時若經查獲違反規定者，將依廢棄物清理法開罰，提醒業者配合，以免觸法。

環保局提醒，養成「自備、重複、少用」的綠色消費環保習慣，從源頭減量做起，才能減少一次用品的垃圾產生量。若民眾消費時忘了自備環保杯，可到台中市連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖飲料店共6品牌，包括全家便利商店、OK超商、萊爾富、摩斯漢堡、SUBWAY、星巴克率先體驗借用循環杯，台中市共42處門市提供借用服務。

業者提供循環杯借用服務。圖／台中市環保局提供
業者提供循環杯借用服務。圖／台中市環保局提供

台中市 便利商店 廢棄物 餐具 限塑 綠色消費

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