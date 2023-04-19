大甲媽祖APP掌握鑾轎位置 走完全程打卡頒證書再抽金媽祖

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香將於4月21日晚間起駕，民眾可透過「大甲媽祖APP」跟轎，即時掌握媽祖鑾轎位置，還可記錄個人在遶境進香期間實地走訪的宮廟，走訪各宮廟完成打卡記錄，走完全程還有遶境證書，並有機會抽中金媽祖。

逢甲大學團隊連續18年公益贊助「天上聖母遶境進香衛星定位服務網」及「大甲媽祖」APP，提供媽祖鑾轎衛星定位、導航、即時影像及鎮瀾宮現場Live直播服務、查詢遶境進香路線資訊，信徒可配合媽祖鑾轎的即時位置資訊，輕鬆規劃跟轎行程。

逢甲大學表示，「大甲媽祖」APP不只在手機上可查到媽祖鑾轎的即時位置、超商、速食店、加油站、盥洗站、救護站、微笑單車站點、生活快送服務等資訊，也可透過鑾轎上的4支攝影機，從鑾轎視角看到遶境實況。

今年特別加入「生活快送」服務，可以查詢到由全球快遞所提供的新興代送服務，只要遶境期間指定日期有物品配送需求，就可以在指定地點委託配送的服務。

逢甲大學團隊在9天8夜期間，為確保大甲媽祖鑾轎上的設備正常運作，透過異業結盟，由天眼衛星科技股份有限公司和逢甲大學GIS中心、中華電信、準線智慧科技、全球快遞、精誠資訊、微笑單車等企業組成跨領域服務團隊。

為保障隨轎輪值人員行車安全，更特別在隨轎車輛上安裝全球最先進的「駕駛注意力輔助系統」，不僅可在駕駛打瞌睡或注意力不集中時發出聲響提醒，同時也能主動偵測異常車道偏離等危險駕駛行為，並即時發出警示。