彰化路口「堆滿雞蛋籃」遭疑囤蛋！ 老闆委屈揭真相

為因應國內缺蛋問題，農委會開放進口蛋在各大超市量販便利商店通路販售，也讓蛋價慢慢下降。一名網友13日發現彰化一家蛋品專賣店門口推滿了好幾籃雞蛋，Po上網後，引起網友質疑老闆囤蛋，掀起熱烈討論。

原Po在臉書社團「爆廢公社二館」發文以「老闆！很難賣厚」為題，並貼出一張照片，可以看到位於路口的店面上方拉起紅布，寫著「生鮮雞蛋 蛋品專賣店」，店門口堆著至少七大籃雞蛋，店內更多層雞蛋待賣，牌子上還標示「一斤76元」。原Po還提到拍攝照片地點位於彰化縣溪湖鎮員鹿路三段，原本也不是蛋行，這間蛋品專賣店「才開業沒幾天」。

貼文一出，網友紛紛留言「囤久不新鮮要快點賣掉」、「老闆蛋要臭了啦」、「因為價格關係才賣不出去吧！大家都去全聯買68元的蛋」、「老闆祝你剩蛋快樂」、「還在76，兩天前看市場都快70以下」。

不過也有人認為「賣個蛋也有事情，又不是囤著不賣」、「下層蛋籃都空籃了還囤蛋...」、「老闆心裡苦，但是老闆不說」、「他們是蛋行，這量有很多嗎？人家也辛苦人吧」、「這家(缺蛋)還沒爆發之前就一直有在賣了好嗎，而且才七籃，以前都十幾二十籃」。

據《東森新聞》報導，老闆回應有跟固定的農場進貨，每次拿蛋會抓兩天的庫存，因此店內才會擺放大量的蛋，但目前若有其他人先去合作的雞場高價搶蛋，他恐怕也拿不到蛋，他販售時也都會現場打一顆蛋給客人看，證明蛋是新鮮的，「我們這不是便宜蛋，現在都缺蛋了，還有蛋可以放那麼久？我也是覺得蠻奇怪的」。