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行家才知...武陵農場「稀有重辦櫻花」綻放 最佳賞花期至月底

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
武陵農場特殊稀有櫻花普賢象櫻、一葉櫻與鬱金櫻綻放，吸引櫻花迷與花卉攝影愛好行家者來場一睹花顏，農場表示，即日起至本月底是最佳賞花期。圖/武陵農場提供
武陵農場特殊稀有櫻花普賢象櫻、一葉櫻與鬱金櫻綻放，吸引櫻花迷與花卉攝影愛好行家者來場一睹花顏，農場表示，即日起至本月底是最佳賞花期。圖/武陵農場提供

武陵農場擁有逾2.1萬株櫻花且品種眾多，素有「櫻花博物館」美譽，雖然著名「紅粉佳人」的壯觀花海甫結束，但目前仍有不少特殊稀有櫻花悄然綻放，吸引真正「巷仔裡」識貨的櫻花迷與花卉攝影愛好行家者來場一睹花顏，如「普賢象櫻」及「一葉櫻」與「鬱金櫻」等櫻花品種，農場表示，即日起至本月底是最佳賞花期。

武陵農場副場長胡發韜表示，以普賢象櫻來說，是粉紅色系的大型重瓣櫻花，花色初開呈深粉紅色，會隨時間逐漸轉為淡粉紅，再蛻變轉為白色櫻花，宛若呼應普賢菩薩白色大象坐騎，因此得名「普賢象」櫻，此外花朵雌蕊退化成像是兩顆可愛的象牙，更神似普賢象的意象，加上花瓣多達21至50枚，美麗又巨大。

一葉櫻為花朵雌蕊因退化呈現葉片化，彷彿像一片葉子藏在花心中微微露出，雖偶有2葉發生，尚符合「一葉」櫻名稱，另其外層花瓣是深粉紅，內層是粉白色，由外至內顏色由粉紅轉粉白、由濃轉淡，透過圍繞20至40片花瓣堆疊展現自然漸層、精緻細膩的層次美感。

鬱金櫻是台灣少見的黃綠色櫻花，有單瓣和重瓣之分，農場是較漂亮的重瓣鬱金櫻，花瓣約15至20枚，花蕾初綻時交偏花瓣交偏綠色，至完全綻放花瓣受日光照射後顏色逐漸轉變為黃色，花心與花瓣偶帶著一抹桃紅色。

武陵農場普賢象櫻主要分布於望溪亭及入口花園附近，一葉櫻則於第一停車場附近，鬱金櫻以北谷分布較多，賞花期約均可至4月下旬。

武陵農場特殊稀有櫻花普賢象櫻、一葉櫻與鬱金櫻綻放，吸引櫻花迷與花卉攝影愛好行家者來場一睹花顏，農場表示，即日起至本月底是最佳賞花期。圖/武陵農場提供
武陵農場特殊稀有櫻花普賢象櫻、一葉櫻與鬱金櫻綻放，吸引櫻花迷與花卉攝影愛好行家者來場一睹花顏，農場表示，即日起至本月底是最佳賞花期。圖/武陵農場提供
武陵農場特殊稀有櫻花普賢象櫻、一葉櫻與鬱金櫻綻放，吸引櫻花迷與花卉攝影愛好行家者來場一睹花顏，農場表示，即日起至本月底是最佳賞花期。圖/武陵農場提供
武陵農場特殊稀有櫻花普賢象櫻、一葉櫻與鬱金櫻綻放，吸引櫻花迷與花卉攝影愛好行家者來場一睹花顏，農場表示，即日起至本月底是最佳賞花期。圖/武陵農場提供

櫻花 武陵農場 粉紅色

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