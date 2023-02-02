南投紫南宮春節借還金流近億 中部香火鼎盛湧進10萬人

南投竹山紫南宮不但是中部香火最鼎盛的廟宇之一，春節連假吸引眾多信眾前去參拜，紫南宮廟方統計，今年自1月22日到29日，收到香油錢約1000萬左右，借還金共10萬人，借金3000萬，還金5000萬外，其實一整年小額香油錢收到約6000萬，不含大額的信徒捐獻，包括民眾的借金約3億、還金5億多，將近6億之譜。

過年去竹山紫南宮，除了求發財錢母外，更多人就是希望能向土地公借金，主委莊秋安表示，農曆過年期間，從初一到初八，來紫南宮借還金的人數超過10萬人，借出去的大約3000多萬，而還進來是5000萬左右，而連假香油錢約1000萬左右；僅2022年，廟方統計去年有54萬名信眾借還金，借出的金額3億3000萬，還回來的更是多達兩倍有6億多元。

紫南宮指出，福德金又稱「發財金」，以急難救助及扶助居民為主，最初對竹山社寮地區居民，向土地公求取「福德金」，其主要目的是提供居民生活上的經濟周轉，以及社區子弟在創業上的經濟協助，如今將善用資源、造福地方，創造福德金公益助人的精神。

信眾通常會在一年內回紫南宮「還金」謝願，因為求取「福德金」的信眾，得到土地公的神佑如願者眾多，所以每年求福德金的信眾人數皆在40%的比例上增加，以一傳十，以十傳百，1998年更突破歷年信眾的增加比例，達100%以上，人數達12萬多人。