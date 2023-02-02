快訊

餐前一杯高纖豆漿提升飽足感…營養師提供3食譜助健康減重

實測給你看！三星手機藏著「變形吉娃娃」 簡單3動作秒召喚

紫南宮春節8天香油錢「驚人數字曝光」 廟方稱2022全年金流高達6億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投紫南宮春節借還金流近億 中部香火鼎盛湧進10萬人

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投竹山紫南宮不但是中部香火最鼎盛的廟宇之一，春節連假吸引10萬信眾前去參拜。記者黑中亮／攝影
南投竹山紫南宮不但是中部香火最鼎盛的廟宇之一，春節連假吸引10萬信眾前去參拜。記者黑中亮／攝影

南投竹山紫南宮不但是中部香火最鼎盛的廟宇之一，春節連假吸引眾多信眾前去參拜，紫南宮廟方統計，今年自1月22日到29日，收到香油錢約1000萬左右，借還金共10萬人，借金3000萬，還金5000萬外，其實一整年小額香油錢收到約6000萬，不含大額的信徒捐獻，包括民眾的借金約3億、還金5億多，將近6億之譜。

過年去竹山紫南宮，除了求發財錢母外，更多人就是希望能向土地公借金，主委莊秋安表示，農曆過年期間，從初一到初八，來紫南宮借還金的人數超過10萬人，借出去的大約3000多萬，而還進來是5000萬左右，而連假香油錢約1000萬左右；僅2022年，廟方統計去年有54萬名信眾借還金，借出的金額3億3000萬，還回來的更是多達兩倍有6億多元。

紫南宮指出，福德金又稱「發財金」，以急難救助及扶助居民為主，最初對竹山社寮地區居民，向土地公求取「福德金」，其主要目的是提供居民生活上的經濟周轉，以及社區子弟在創業上的經濟協助，如今將善用資源、造福地方，創造福德金公益助人的精神。

信眾通常會在一年內回紫南宮「還金」謝願，因為求取「福德金」的信眾，得到土地公的神佑如願者眾多，所以每年求福德金的信眾人數皆在40%的比例上增加，以一傳十，以十傳百，1998年更突破歷年信眾的增加比例，達100%以上，人數達12萬多人。

紫南宮目前每天上午7點到晚上9點開放求金、還金，幾乎全年無休，信眾可持身分證件向土地公婆焚香祈福並擲筊，再根據擲筊結果求得相應金額，以祈求事業、工作或家庭順利，之後最慢一年內「還金」，同時添些香油錢。

南投竹山紫南宮廟方統計，今年自1月22日到29日，收到香油錢1000萬左右，借還金共10萬人。記者黑中亮／攝影
南投竹山紫南宮廟方統計，今年自1月22日到29日，收到香油錢1000萬左右，借還金共10萬人。記者黑中亮／攝影

紫南宮 土地公

延伸閱讀

春節後搶抓開局 浙江民企幹勁足

航班恢復 東南亞機票便宜3成

台中177年松竹寺 2000萬香油錢怕歹徒覬覦過年用這招

清點香油錢及金紙收入 彰化南瑤宮春節期間帶進198萬元

相關新聞

南投紫南宮春節借還金流近億 中部香火鼎盛湧進10萬人

南投竹山紫南宮不但是中部香火最鼎盛的廟宇之一，春節連假吸引眾多信眾前去參拜，紫南宮廟方統計，今年自1月22日到29日，收...

婉拒盧秀燕邀請加入中台灣區域治理平台 翁章梁的理由是這個

台中巿長盧秀燕推動「中台灣區域治理平台」參與縣市版圖擴大！新竹市長高虹安加入，參與縣市增至「7+1」，盧秀燕也有邀約嘉義...

台中春節連假10天6山難 搜救人員累翻

今年農曆年假有10天，不少民眾選擇登山出遊，經消防局統計，連假期間發生6件山難，原因是肢體無力、腳抽筋、迷途、摔傷等，去...

台東縣府再推「排除就醫障礙計畫」最高3萬元助弱勢

台東縣政府今年再推「排除就醫障礙計畫」協助弱勢家庭或民眾就醫費用，補助金額每人每年最高3萬元，申辦時間即日起至12月15...

武陵農場7日起管制 10 ~15日賞櫻最佳

武陵農場櫻花季疏運7日登場，持續至28日，共計22天。農場表示，由於前陣子寒流侵襲，有助櫻花花芽分化，目前櫻花花苞、花芽...

南投國保地73％ 民眾憂權益受損

內政部重新畫設國土功能分區，南投縣山地面積多，被畫入國土保育地區比率達73%，單是規定最嚴格的「國保一」就占全縣近47%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。