影／武陵農場櫻花梅花同時綻放 春節上山賞花人潮現

武陵農場早櫻和梅花目前同時綻放，粉紅、深紅與白色花朵在綠色山林間很亮眼，吸引許多人上山賞花，同時可看到櫻花與梅花，遊客說很享受。

武陵農場副場長胡發韜表示，農場內的櫻花與梅花同時綻放很特別，今年梅花花期較久，約到二月初，梅花有白色、粉紅與深紅色，搭配現在也開花的早櫻，農場內花色繽紛，吸引年假走春賞花人潮。

武陵農場從初夕到大年初二，上山遊客數約每天2500人次，初三到今天，每天約吸引遊客3000人次賞早櫻與梅花，遊客說現在賞花很享受，同時看到二種漂亮花朵。