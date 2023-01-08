50年中央市場明年吹熄燈號 中市北區開發新商業區

台中市北區中央市場使用近50年，市政府經都市計畫變更為商業區及公園用地，預定明年6月30日回收250席攤鋪位，將拆除後再開發。目前攤商組自救會，希望補助費提高、延長收回時間、協助弱勢個案等訴求，僅三成完成回收申請。

中央市場及周邊基地面積約3433坪，市府2020年1月發布實施都市計畫變更，70%為商業區土地、30%為公園用地、停車場等。收回攤鋪位拆除後，由財政局規劃開發。

經發局表示，中央市場建物老舊，1975年興建，近50年使用期。市政府2021年11月開始辦理市場250席攤鋪位收回作業，攤商目前提出回收申請的有77攤，僅占三成。

攤商指出，在地作買賣已建立老顧客群，經濟又差，要移到其他市場，一切得重新開始。多數攤商仍採觀望態度，有人則到其他場踩線，了解環境，不急著現在申請回收。另有攤商指出，到別的市場，目前還有剩的攤位，都是人家挑剩的，讓攤商頗猶豫。

經發局說明，依「台中市改建公有零售市場補助費安置費發給辦理」規定，已籌編預算共1億646萬4000元，體恤使用人於疫情期間歷經許多經營困境，延長收回期限至行政契約屆滿日，即明年6月30日止。使用人如有營業需求，可申請安置至其他公有零售市場空攤鋪位繼續使用，放棄安置者可申請自行搬遷補助費40萬元及設備補助費。

有關弱勢使用人安置部分，經發局、住宅處及北區家庭福利中心協助提供社會福利、租金補貼及包租代管等扶助救濟措施，並在市場管理室成立統一窗口，供使用人就地洽詢申請事宜。