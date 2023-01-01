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紫南宮元旦發兔年招財錢母 數萬信眾冒雨排隊領

中央社／ 南投縣1日電
南投縣竹山紫南宮元旦將發放兔年招財錢母，31日上午開放排隊沒多久，已有民眾帶帳篷前來，讓紫南宮旁稻田變露營區，排隊人龍長約2公里。（民眾提供）
南投縣竹山紫南宮元旦將發放兔年招財錢母，31日上午開放排隊沒多久，已有民眾帶帳篷前來，讓紫南宮旁稻田變露營區，排隊人龍長約2公里。（民眾提供）

竹山紫南宮今天元旦發送癸卯兔年招財錢母，一早飄小雨仍吸引5、6萬人排隊，來自高雄一名國中生與父母第9年來排隊，開心抽中2錢金戒指；廟方表示，今年預計每月辦捐血，也可獲錢母。

南投縣竹山鎮紫南宮今天發送癸卯兔年錢母，吸引大批信眾搶拿，來自名間鄉的紀姓男子去年12月28日就騎機車來此，順利拿下首名位置，他表示首次來紫南宮排隊領錢母，心情很高興；還有來自台中市王姓一家人去年12月30日提早來排隊，是第5年來此，排第2名位置。

紫南宮原定1日上午9時起在「龍轉好運」裝置藝術前發錢母，前4168名排隊者另有「金雞蛋」，可抽金戒指、現金新台幣2000元或1000元、錢母套幣，因排隊者眾多，廟方貼心提早30分鐘發放，不久，來自彰化黃姓女子抽中金戒指，開心與紫南宮主任委員莊秋安合影。

許多信眾昨天提早來排隊，廟方特別租借附近稻田供民眾休息，許多人攜帶桌椅、帳篷、茶具悠閒等候，稻田變成露營區，吸引逾3000人聚集；莊秋安今天上午接受媒體聯訪表示，發放時預估已有5、6萬人排隊，整天上看10萬人來參拜，廟方準備足夠數量錢母供信徒領取。

紫南宮癸卯兔年錢母分為單枚袋裝金幣、銀幣及盒裝金銀套幣，錢母正面為土地公像，背面刻有「玉兔迎春開新運」字樣、牡丹花與玉兔圖樣，莊秋安表示，考量農曆春節參拜人潮很多，初一將不發錢母，但會規劃其他方式讓信眾拿到，例如，每月都有捐血送錢母活動。

錢母初始樣式是以新台幣10元硬幣貼在一張祈福卡，在春節期間贈予信徒，首次發送適逢龍年，因此，以「龍銀」為設計，隨著越來越受歡迎，錢母設計也越來越精緻，每年吸引數萬人領取，與「吃丁酒」同是紫南宮年度盛事，癸卯兔年邁入第12個年頭。

紫南宮

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