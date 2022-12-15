45人腹瀉…南投「五星級山屋」餐點傳出包 山友疑「這食物」出問題

南投縣號稱五星級山屋的「天池山莊」，是攀奇萊南華、能高安東軍路線的重要住宿場所，但近期有登山隊食用其餐點後腹瀉不適。對此，主管機關南投林管處表示，初步了解有45人腹瀉，已要求供餐廠商退費改善，並持續釐清可能原因。

高雄市一支32人登山隊近期上網抱怨，11日攀登百岳奇萊南峰、南華山，當天晚餐及隔日的早、午餐都在天池山莊用餐，未料12日下山前，隊上有16人開始拉肚子，詢問其他在該山莊時宿的登山隊也有類似情形，懷疑是山莊餐點出問題。

據了解，天池山莊在11日晚餐為牛肉番茄飯、咖哩雞、湯，12日早餐為燒餅、奶茶，同日午餐為乾拌麵、湯，該登山隊成員山友認為，可能是早餐出問題，當時燒餅雖放在保溫桶，但保溫桶沒有插電，燒餅是冷的，而燒餅內餡又是夾沙拉。

對此，南投林管處表示，該處前天接獲山友通報，11至12日夜宿天池山莊，疑用餐後開始拉肚子，當下立即啟動調查，全面詢問訂餐者，並要求供餐廠商電話慰問，而經統計，含其他隊伍共45人腹瀉，同步啟動關懷及賠償等相關機制。

就當日山友腹瀉狀況，由委外廠商進行餐費全額退費，該處與委外供餐廠商所訂契約，若登山者因供餐不潔導致身體不適，也有保險理賠調查機制；昨更派員上山取水及食物樣本送檢，且全面清消食宿場域，並持續調查釐清可能的發生原因。