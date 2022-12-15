快訊

舅舅驚傳遇害…WTO秘書長譚德塞聞噩耗崩潰 一度想取消記者會

央行四度升息！房貸利率將突破2%大關 專家：房市剉咧等

符合市場預期！央行宣布「升息半碼」 再次跟進Fed

聽新聞
test
0:00 / 0:00

45人腹瀉…南投「五星級山屋」餐點傳出包 山友疑「這食物」出問題

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
天池山莊有「五星級山屋」之稱。圖／南投林管處提供
天池山莊有「五星級山屋」之稱。圖／南投林管處提供

南投縣號稱五星級山屋的「天池山莊」，是攀奇萊南華、能高安東軍路線的重要住宿場所，但近期有登山隊食用其餐點後腹瀉不適。對此，主管機關南投林管處表示，初步了解有45人腹瀉，已要求供餐廠商退費改善，並持續釐清可能原因。

高雄市一支32人登山隊近期上網抱怨，11日攀登百岳奇萊南峰、南華山，當天晚餐及隔日的早、午餐都在天池山莊用餐，未料12日下山前，隊上有16人開始拉肚子，詢問其他在該山莊時宿的登山隊也有類似情形，懷疑是山莊餐點出問題。

據了解，天池山莊在11日晚餐為牛肉番茄飯、咖哩雞、湯，12日早餐為燒餅、奶茶，同日午餐為乾拌麵、湯，該登山隊成員山友認為，可能是早餐出問題，當時燒餅雖放在保溫桶，但保溫桶沒有插電，燒餅是冷的，而燒餅內餡又是夾沙拉。

對此，南投林管處表示，該處前天接獲山友通報，11至12日夜宿天池山莊，疑用餐後開始拉肚子，當下立即啟動調查，全面詢問訂餐者，並要求供餐廠商電話慰問，而經統計，含其他隊伍共45人腹瀉，同步啟動關懷及賠償等相關機制。

就當日山友腹瀉狀況，由委外廠商進行餐費全額退費，該處與委外供餐廠商所訂契約，若登山者因供餐不潔導致身體不適，也有保險理賠調查機制；昨更派員上山取水及食物樣本送檢，且全面清消食宿場域，並持續調查釐清可能的發生原因。

南投林管處表示，該處將加強督促廠商落實食安及人員教育訓練，若餐飲委外廠商所負責的環境、餐具衛生清潔不理想，導致衛生及環境品質有虞，經民眾檢舉及該處查獲屬實者，每一事件罰扣1500元，以維護高山用餐安全。

號稱五星級山屋的「天池山莊」是挑戰能高縱走的重要住宿場所。圖／本報資料照片
號稱五星級山屋的「天池山莊」是挑戰能高縱走的重要住宿場所。圖／本報資料照片

南投 山友 退費 拉肚子 早餐

延伸閱讀

南投埔里親子公園今開工 竹山、草屯動土期程跟著曝光

南投鹿谷鳳凰谷鳥園40歲了！ 12月18日團慶開放當天免費入園

吃天池山莊早餐集體腹瀉 南投林管處調查外包商

檢提當選無效之訴 南投議員曾振炎三連霸恐破功

相關新聞

45人腹瀉…南投「五星級山屋」餐點傳出包 山友疑「這食物」出問題

南投縣號稱五星級山屋的「天池山莊」，是攀奇萊南華、能高安東軍路線的重要住宿場所，但近期有登山隊食用其餐點後腹瀉不適。對此...

4項金獎在台中舉辦太少 立委何欣純要求文化部盤點場地

金馬、金鐘、金曲、金音等4項金獎舉辦162屆，台北、高雄兩地包辦153次，台中僅在1969年、2008年各舉辦1次，且距...

南投埔里親子公園今開工 竹山、草屯動土期程跟著曝光

繼南投名間親子生態公園啟用後，縣府擴大規畫在埔里、竹山及草屯覓地興建親子遊戲園區，而埔里福興溫泉親子共融公園今天開工，預...

中市警少年隊表揚37名志工 今年推宣導戲「回不去的忘憂夢」

台中市警局少年隊昨天舉辦新舊任志工中隊長交接，表揚37名服務優異的志工，而少年隊從2019年培訓第一批戲劇志工以來，人數...

停車場停全天收費變4倍？ 台中市交通局：原先廠商自訂的優惠

台中市議員當選人張芬郁今指出，大里運動公園停車場這個月換了新承包商，立即取消原本當天停車最高上限120元的優惠，改為「無...

影／北屯水湳所整建落成 盧秀燕打趣祝警「無案可辦」

台中市第五警分局水湳所今天整建落成啟用，市長盧秀燕、警察局長蔡蒼柏等人參與揭牌，水湳所因廳舍老舊、空間狹窄，經隔壁消防隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。