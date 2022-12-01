影／武陵農場櫻花季露營營位今天開放訂位 5800營位迅速完售

武陵農場明年2月露營區今天上午8點整開放訂位，櫻花季期間5800多營位，今天開放不到5分鐘已完售，打破去年約30分鐘完售紀錄。

武陵農場副場長胡發韜表示，12月1日露營區開放訂房，武陵農場今天上午開放訂位，以網路開放方便露友進行訂位作業，今年同步再增加5台伺服器運作，總共10台伺服器，許多露友表示，今年網路訂位作業運作流暢，無網路頁面的遲滯感。

明年2月7日至2月28日，共22天的櫻花季期間，每天200多個營位，共5800多營位，今天開放訂位後5分鐘全部售完，胡發韜表示，早上訂房向偶的露友，可以考慮櫻花季前2月7日前及3月初，仍是適宜到武陵農場享受露營樂趣的推薦時機，預料每年仍有少數已訂到露營位的人，因為臨時旅遊計畫改變而退訂釋出營位，農場會隨時機動釋出營位公開於官網訂位系統。

武陵農場露營區位於雪霸國家公園內，每到櫻花季就人潮多，露營區最大特點是可在大片草原前欣賞寬廣山景的武陵之美，每年年到此露營區的人數每年增加。