歡慶中信兄弟二連霸封王遊行！11月20日周邊道路交管

慶祝中信兄弟獲中華職棒2022年度總冠軍，台中市運動局與中信兄弟球團將於11月20日以台中市政府「市政公園」作為首站，舉辦「中信兄弟封王遊行感謝祭」。當日起點市政公園及終點洲際棒球場周邊部分道路將進行交通管制，遊行車隊出發後沿線也將有交警疏導，維護車行順暢，提醒民眾配合指揮通行或提前改道。

運動局指出，11月20日上午10時30分將於市政公園舉行市府慶賀儀式，為維護球迷及民眾安全，上午9時至11時30分府會園道（全段）、市政北五路（文心路二段至惠中路段）及市政北三路（文心路二段至惠中路段）將進行道路管制；遊行車隊出發後，11時至15時崇德十九路（崇德路三段至四平路）西向外側車道－四平路（崇德十九路至環中路）北向外側車道將進行道路管制，請行經附近車輛提早繞道通行。

運動局表示，封王遊行活動全程「不停靠」任何站點，遊行車隊會慢速行駛於台中市區，路線為市政公園府會園道出發、市政北三路、文心路二段、市政路、惠中路一段、青海路二段、文心路三段（捷運文心中清站）、文心路四段（捷運文心崇德站，中信兄弟「猛瑪‧鋼鐸拉」主題捷運車站）、崇德路二段、崇德路三段、崇德十九路、四平路、終點台中洲際棒球場。

運動局說，球迷朋友與市民參與封王遊行活動時配合現場交通警察指揮，勿緊跟車隊、勿穿越封王遊行車隊，避免發生危險，維護自身人車安全，共同與中信兄弟感受奪冠榮耀。

運動局長李昱叡說，市府與中信兄弟合作，推動發展5級棒球，並帶動城市行銷，深耕棒球運動產業；市府在捷運文心崇德站打造中信兄弟主題車站，吸引球迷目光。

市府強調，世界棒球經典賽明年將重返台中洲際棒球場舉行，將再掀起全台棒球熱潮；台中也先後舉辦亞錦賽、世界12強賽、U23世界盃等國際賽事。