快訊

12組疫苗組合保護效益公開！65歲以上長者「這組合最慘」快補打次世代

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歡慶中信兄弟二連霸封王遊行！11月20日周邊道路交管

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中信兄弟獲中華職棒2022年度總冠軍，台中市運動局與中信兄弟球團將於11月20日以台中市政府「市政公園」作為首站，舉辦「中信兄弟封王遊行感謝祭」。圖／台中市政府提供
中信兄弟獲中華職棒2022年度總冠軍，台中市運動局與中信兄弟球團將於11月20日以台中市政府「市政公園」作為首站，舉辦「中信兄弟封王遊行感謝祭」。圖／台中市政府提供

慶祝中信兄弟獲中華職棒2022年度總冠軍，台中市運動局與中信兄弟球團將於11月20日以台中市政府「市政公園」作為首站，舉辦「中信兄弟封王遊行感謝祭」。當日起點市政公園及終點洲際棒球場周邊部分道路將進行交通管制，遊行車隊出發後沿線也將有交警疏導，維護車行順暢，提醒民眾配合指揮通行或提前改道。

運動局指出，11月20日上午10時30分將於市政公園舉行市府慶賀儀式，為維護球迷及民眾安全，上午9時至11時30分府會園道（全段）、市政北五路（文心路二段至惠中路段）及市政北三路（文心路二段至惠中路段）將進行道路管制；遊行車隊出發後，11時至15時崇德十九路（崇德路三段至四平路）西向外側車道－四平路（崇德十九路至環中路）北向外側車道將進行道路管制，請行經附近車輛提早繞道通行。

運動局表示，封王遊行活動全程「不停靠」任何站點，遊行車隊會慢速行駛於台中市區，路線為市政公園府會園道出發、市政北三路、文心路二段、市政路、惠中路一段、青海路二段、文心路三段（捷運文心中清站）、文心路四段（捷運文心崇德站，中信兄弟「猛瑪‧鋼鐸拉」主題捷運車站）、崇德路二段、崇德路三段、崇德十九路、四平路、終點台中洲際棒球場。

運動局說，球迷朋友與市民參與封王遊行活動時配合現場交通警察指揮，勿緊跟車隊、勿穿越封王遊行車隊，避免發生危險，維護自身人車安全，共同與中信兄弟感受奪冠榮耀。

運動局長李昱叡說，市府與中信兄弟合作，推動發展5級棒球，並帶動城市行銷，深耕棒球運動產業；市府在捷運文心崇德站打造中信兄弟主題車站，吸引球迷目光。

市府強調，世界棒球經典賽明年將重返台中洲際棒球場舉行，將再掀起全台棒球熱潮；台中也先後舉辦亞錦賽、世界12強賽、U23世界盃等國際賽事。

中信 捷運 台中市

延伸閱讀

中職／錢包挺住！兄弟封王商品賣破2300萬 再推6折優惠

中職／爪迷看過來！兄弟11月20日封王遊行完整路線曝光

中職／兄弟封王遊行路線公開 12月3日加碼台北同慶

中職／成晉發文感謝球迷支持 呼籲網路留言要理性

相關新聞

歡慶中信兄弟二連霸封王遊行！11月20日周邊道路交管

慶祝中信兄弟獲中華職棒2022年度總冠軍，台中市運動局與中信兄弟球團將於11月20日以台中市政府「市政公園」作為首站，舉...

最高月薪46K！山老鼠集團猖獗 南投林管處招募護林勇士滅鼠

南投縣擁有豐富山林資源，也成為山老鼠集團盜伐珍貴林木熱區。南投林管處為加強守護山林，將增考森林護管員2人，負責森林資源管...

血庫架子空了！O型血剩3天存量 竹山紫南宮感恩節出手

全台血量持續嚴重不足，近日隨著捐血的人數恐大幅減少血庫存量再次吃緊，竹山紫南宮決定再度出手來紓解血荒，宣布配合感恩節這周...

台中大肚新地標 追分國小「夢想館」大樹建築今動土

台中市政府有鑑於大肚區追分國小建校百年，至今沒有活動場館，為幫學校圓夢，同時滿足社區居民，市府自籌9700萬元經費興建多...

永靖謝平安家年華 夜遊成美東園區

最「台」的感恩節「永靖謝平安家年華」，12月3、4日在彰化永靖登場，今年有6大亮點，三山國王地主神與24村神尊出巡遶境，...

台中市垃圾費隨袋徵收 水湳市場將試辦

中部環保團體昨天舉辦台中氣候空汙治理擂台會，提出12項方案，藍綠市長候選人均派代表到場簽署承諾書，無黨籍候選人陳美妃親自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。