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台中購物節啟動！前三屆幸運得主行程曝光 全是女性抽中房

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中購物節啟動，10月26日登場，盧秀燕說買東西就要來台中，去年從屏東來台中訪友，逛街就抽到一戶房子。記者陳秋雲／攝影
台中購物節啟動，10月26日登場，盧秀燕說買東西就要來台中，去年從屏東來台中訪友，逛街就抽到一戶房子。記者陳秋雲／攝影

「2022台中購物節」10月26日到12月24日，主活動登場，連續兩個月天天抽獎，總獎金超過3億，約10萬個獎項。台中市長盧秀燕說，今年目標要衝破300億，拚台中經濟。首獎是麗寶建設精品好宅一戶，盧秀燕說，前三屆好宅幸運得主都是女性，可見女力掘起，消費力驚人。

盧秀燕說，台中購物節今年是第4屆，活動再優化，她說，購物節主要是拚台中的經濟，參加店家不限行業別、地區都可參加。今年中獎名額增加4萬個，來到10萬，連續兩個月天天抽3000元，周周抽10萬元和電動機車與酷跑機、月月再抽100萬元，壓軸是抽精品好宅1戶。

特設「區域消費專屬抽」，鼓勵民眾到非市區消費，包括大安、石岡、外埔、新社、和平、東勢、大肚、神岡、霧峰、龍井，天天再抽100名現金3000元，中獎機率頗高。另「收據專屬抽」，到未使用發票的攤商消費，天天抽現金3000元100名外，壓軸抽百萬元油電車1輛。

今年創新推出「公益專屬抽」，鼓勵到社福團體優先採購，包括庇護工場、優良視障按摩據點消費，憑發票或收據登錄即可參加，永慶慈善基金會提供50萬元，抽現金2000、3000到5萬元等；「產業專屬抽」，針對美食、旅宿、收據等天天抽3000元各100名，壓軸再各抽1台百萬元油電車。

盧秀燕說，過去三屆共送出3戶房，去年得主是屏東女性來台中找朋友又逛街，抽中房子；第一屆則是豐原林小姐參加旅行團，抽中房子；第二屆從高雄來台中工作的小姐，找到工作還抽到房。

民進黨議員邱素貞說，台中購物節追加預算3億元，但都用來抽現金，她認為「創意不足」，其他各地發好康券，促進餐飲旅宿及各行各業的消費，讓民眾期待，建議市府多些創意，善用公帑。

國民黨議員李中說，獎現金的誘因比獎品更有吸引力，然而店家的普遍性與優惠程度，更是讓廣大市民投入的關鍵，經發局要加大宣傳，讓市民知曉活動相關資訊。

盧秀燕

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