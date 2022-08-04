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台中豐原「太平洋夜市」月底熄燈 百貨爭取承租停車空間
伴隨許多台中市豐原人回憶的「太平洋夜市」，本月底確定吹熄燈號。豐原太平洋百貨證實，因該土地歸豐原慈濟宮所有，百貨向廟方承租作為停車場，每周三、五由夜市攤販承租，租約到8月31日止，未續約。百貨表示，為顧及顧客停車權益，正積極與廟方洽談9月份租約。
據悉，位於豐原區陽明街旁的「太平洋夜市」，每周三、五擺攤，在地經營10多年，是許多豐原人與山城居民的回憶，又位於舊縣政府陽明大樓斜對面，是許多公務員加班後的宵夜尋覓處。
豐原慈濟宮表示，該空地約900多坪，一直以來承租給豐原太平洋百貨，租約至本月底，至於百貨如何承租給夜市攤商，廟方未過問。
廟方說，因明年適逢慈濟宮百年建醮大典，該空地規劃設計朝文物保存的豐原故事館規畫，占地約250至300坪，預計今年底動工。
豐原太平洋百貨指出，百貨總務組日前已告知「太平洋夜市」攤商，承租合約只到8月31日止，確定不續租。
百貨表示，廟方預計年底動工，由於已接近百貨周年慶檔期，百貨正積極與廟方聯繫，希望在動工前夕能繼續承租2、300坪空間，作為停車場使用，以保障顧客權益。
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