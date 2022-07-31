影／彩虹眷村潑漆爭議 業者魏丕仁澄清：塗掉的全是團隊創作

台中南屯彩虹眷村彩繪牆塗漆覆蓋爭議，彩虹文創負責人魏丕仁等14人，遭警方依毀損罪移送，檢方訊問後命魏限制住居，魏今天下午重回彩虹眷村向外界說明，強調合約要給彩虹爺爺黃永阜的分潤，一毛沒少，迄今已給千萬餘元，都有跡可證，而此次塗掉的彩繪牆，也都是自己請來的團隊創作，彩虹爺爺的作品都「原封不動」。

魏丕仁今天下午重回彩虹眷村現場，紅著眼眶說明委屈，他說，團隊經營彩虹眷村已超過10年，期間在修復彩虹眷村的花費達數百萬元，而且現在彩虹眷村的畫作，有八至九成都是他的團隊所創作的作品，而智慧產權也都是彩虹文創所有，當初都有與彩虹爺爺黃永阜簽訂合約，不過黃近年有老人癡呆的狀況，容易受到他人左右。

魏丕仁說，歷年來該給黃永阜的分潤，一毛沒少，迄今已給了超過千萬元，但黃的戶頭裡迄今只剩2萬多元，其中緣由，他為顧及黃的顏面，也不願讓外界看笑話，所以也沒有多談，但此次會以油漆塗抹牆面，單純就是市府以「粗暴」的方式，把當初團隊創作的心血都給抹煞。

他說，為了讓外界注意到這個委屈，才會採取這個方式，想要強調的重點就是，這些塗掉的畫作，全部都是團隊所創，既然市府要求恢復原狀，團隊就以漆面覆蓋，以表抗議。

他說，當初團隊進駐，經營彩虹眷村讓世界看到台中、看到台灣，這次的塗抹只是為了表達抗議，很多具有意義的畫作、彩虹爺爺的畫作，全都沒有動到，其中有一幅台中花博時期「福虎生豐」畫作，分別是前市長林佳龍與彩虹爺爺分別在左右兩眼點睛，具有意義，他也都原封不動。

台中南屯彩虹眷村是知名景點，今年屢有糾紛，年初才有彩虹爺爺黃永阜妻子，控訴媒體與彩虹文創間的分潤糾紛，昨天傍晚，彩虹文創因不滿市府為加固工程，要求遷出，產生摩擦，負責人魏姓父子與員工等14人，以塗漆覆蓋彩繪牆，遭市府提告毀損，檢方訊問後命負責人魏丕仁限制住居，其餘13名涉案人請回。

彩虹爺爺今天寫親筆信向外界表達心情，「今天聽到彩虹村的畫被魏丕仁帶頭塗抹，我很難過，很傷心，一輩子的創作，都被他毀了，他是壞人、大壞蛋」。