彩虹眷村繪畫遭破壞 市議員：中市府要更冷靜堅定處理

台中南屯彩虹眷村昨天傍晚疑遭彩虹文創等14人潑漆毀損，中市府決定提告毀損；據了解，整起事件疑為彩虹文創魏姓父子，不滿市府加固修繕工程，而塗漆抗議；市議員張耀中表示，對破壞彩虹眷村繪畫的人予以譴責，也呼籲中市府，對彩虹眷村的相關事項，要更謙虛、冷靜，但立場堅定的處理。

台中彩虹眷村由彩虹爺爺黃永阜以鮮豔色彩，繪畫在原有眷村牆面上，富有特色，成為國際知名景點；由於房舍已使用超過50年，中市府編列420萬經費，預計於8月施作牆面加固、填補，並重新詩作防水層工程等。怎料昨天傍晚，卻驚傳有數面彩繪牆面遭人潑漆破壞。

民進黨籍市議員張耀中認為，彩虹眷村已是國際景點，譴責對破壞繪畫牆面的涉案人士，但也希望市府能採取更謙虛、冷靜，但立場堅定的態度解決此事，否則若持續擴大，那將成為國際笑話；市議員何文海則認為,，市府與業者溝通協調不良，才導致憾事發生，呼籲市府應避免更多文化藝術遭破壞。

國民黨籍市議員朱暖英、劉士州亦表示，對此事發生感到相當震怒，彩虹爺爺年事已高，耗費多年心血才創造出如此漂亮的繪畫，更被列為文化資產，要求市府盡快釐清所有狀況及責任，並處理好彩虹眷村後續事宜，全力保護台中的文化資產。

台中市警方帶回涉疑似涉案的彩虹文創14人，據了解，疑似為彩虹文創魏姓負責人，不滿市府加固工程，才以塗漆「抗議」；彩虹文創昨晚也在臉書發聲明，指出文化局沒有提前通知要封村整修的情況下，距離8月1日只剩5天才寄一份公文告知，要他們在7月31日前搬離彩虹眷村。

彩虹文創強調，「若彩虹眷村沒有立即性危險，只是做預防性加固工程，為什麼不提早通知或公告，讓我們提前做好準備，完全不管我們22位員工生計？要22位員工何去何從？」

彩虹眷村爭議不斷，據了解，該塊土地、及地上建物(眷村建物)，均為公有，而牆面繪畫智慧財產權為彩虹爺爺所有，當時由中市府建設局，與彩虹爺爺簽屬認養契約，但之後彩虹文創又與彩虹爺爺簽署財產、人格權的契約，於今年2月，彩虹爺爺的妻子又向媒體控訴，表示與彩虹文創之間有分潤糾紛，彩虹眷村才一直深陷智慧財產權爭議中。