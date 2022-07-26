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最丟臉風景又重演 合歡山武嶺標牌遭「團貼」入侵

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山武嶺停車場旁的大型武嶺標示牌被貼上許多「團貼」貼紙。圖／取自「中橫路況交通資訊站」臉書社團
合歡山武嶺停車場旁的大型武嶺標示牌被貼上許多「團貼」貼紙。圖／取自「中橫路況交通資訊站」臉書社團

合歡山武嶺是「全台公路最高點」，有遊客為留念到此一遊竟亂貼「團貼」，武嶺亭監視器先前被貼得「面目全非」，公路總局派員費了一番功夫才清除；未料，這些團貼因武嶺亭整修竟轉移陣地，貼往停車場旁武嶺標示牌，讓人看了直搖頭。

合歡山能看日出、觀星、賞花，入冬還能追雪，不分四季總是吸引大批遊客，近年更因疫情無法出國，成為國內超熱門景點，前往遊憩或路過的人潮車流絡繹不絕，未料卻有遊客為留下「到此一遊」紀念，竟「荼毒」周邊設施亂貼各式團貼。

有「全國最常被監看的監視器」之稱的「武嶺亭即時影像監視器」，就被沒公德心的遊客各種車隊、社團、公司行號的「團貼」貼滿，不僅貼在監視器桿身和電箱，連頂端的監視器鏡頭也不放過，整支監視器被貼得「面目全非」令人咋舌。

而亂貼公物的誇張行徑，被網友痛罵是「最丟臉風景」，公路總局則是派員架梯登高使用器材，費了一番功夫才將整支桿上的貼紙撕除，恢復乾淨模樣，今年武嶺亭也封閉整修，亂貼行為也因此絕跡；未料，近期又故態復萌，但換了位置。

臉書社團「中橫路況交通資訊站」今PO出武嶺停車場旁大型武嶺標示牌的照片，又被貼上許多「團貼」，氣得社團小編發文狠酸，貼成這樣，難清又不好看，非常想貼能貼自己臉上貼好貼滿，同時呼籲，上山遊客愛惜環境，勿破壞製造髒亂。

不少網友痛批「有夠沒品」、「最丟臉風景又重演」、「垃圾人也上山了」、「應肉搜團貼粉專洗板」等，也有人建議設留言牆給人貼；公路總局埔里工務段表示，後續將派員清除，並研議透過包覆格網，以防又遭亂貼，再次呼籲大眾勿亂貼塗鴉。

合歡山武嶺監視器先前被亂貼各種「團貼」貼紙。圖／本報資料照，讀者提供
合歡山武嶺監視器先前被亂貼各種「團貼」貼紙。圖／本報資料照，讀者提供
合歡山武嶺的即時影像監視器先前被亂貼各種「團貼」貼紙。圖／本報資料照，讀者提供
合歡山武嶺的即時影像監視器先前被亂貼各種「團貼」貼紙。圖／本報資料照，讀者提供
合歡山武嶺停車場旁的大型武嶺標示牌被貼上許多「團貼」貼紙。圖／取自「中橫路況交通資訊站」臉書社團
合歡山武嶺停車場旁的大型武嶺標示牌被貼上許多「團貼」貼紙。圖／取自「中橫路況交通資訊站」臉書社團
合歡山武嶺監視器先前被亂貼各種「團貼」貼紙，連逾2米高的鏡頭上都被貼。圖／本報資料照，讀者提供
合歡山武嶺監視器先前被亂貼各種「團貼」貼紙，連逾2米高的鏡頭上都被貼。圖／本報資料照，讀者提供
圖合歡山武嶺停車場旁的大型武嶺標示牌被貼上許多「團貼」貼紙。圖／取自「中橫路況交通資訊站」臉書社團
圖合歡山武嶺停車場旁的大型武嶺標示牌被貼上許多「團貼」貼紙。圖／取自「中橫路況交通資訊站」臉書社團

武嶺 合歡山

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