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除虎成功？日月潭「魚虎球」不見了 縣府給原因

聯合報／ 記者賴香珊黑中亮／南投即時報導
南投縣去年在7至10月魚虎球出沒高峰期，電撈捕捉3.4萬尾幼魚，但今年至今仍不見魚虎球出沒。圖／本報資料照，「日月潭一等高」提供
南投縣去年在7至10月魚虎球出沒高峰期，電撈捕捉3.4萬尾幼魚，但今年至今仍不見魚虎球出沒。圖／本報資料照，「日月潭一等高」提供

外來種「魚虎」肆虐日月潭，每年7月前後，幼魚會集結成群獵食，一團團「魚球」浮在潭面上，畫面驚人，但今年卻反常未見，令漁民不解，但也有人認為是「除虎成功」；對此，縣府初判，應是氣候影響幼魚較晚孵化，將持續觀察防治。

南投農業處指出，「魚虎」學名小盾鱧，並非日月潭原生魚類，疑遭人放生才入侵潭區，最大可達1.3米長、24公斤重，不僅成魚會攻擊其他魚類，孵化後體色通紅的幼魚也會在成體護幼下，集結成「魚球」成群出動獵食，宛如「潭中惡霸」。

近年為此與清大團隊、漁民合作觀察潭區狀況，發現通常在5月稍能發現魚球蹤跡，6、7月大爆發，一團團的「紅色魚虎球」在潭區出沒，尤其會躲在水草叢生、枯枝落葉較多等船隻不易靠近處，畫面驚人，也因此被漁民稱為「紅色警訊」。

為了防止魚虎繁衍擴散加劇，鎖定在魚虎球出沒高峰期加強防治，前年首度在7至9月電撈防治就捕到8000多尾幼魚，去年7至10月更捕捉3.4萬尾，較前年暴增4倍，數量也創新高；上個月著手今年度防治作業，未料卻反常未見魚虎球。

當地漁民表示，按前2年狀況現在應該會有魚虎球出沒，但近期巡潭或與縣府人員巡查都沒看到「魚球」，而且是完全沒有，狀況與先前大不同，讓人不解；也有漁民開心認為，應是積極電撈幼魚、釣捕成魚甚至抱卵母魚「打虎成功」。

對於「除魚成功」，縣府則沒那麼樂觀，農業處林務保育科表示，外來種入侵「很難根除」，只能盡量降低、控制族群數量，且至今仍有捕獲抱卵母魚，至於沒發現魚虎球，初步判斷應是氣候問題，上半年氣溫偏低可能導致幼魚較晚孵化，但確切原因及魚虎族群數是否有下降趨勢，將與清大團隊觀察探討，並持續防治。

去年日月潭區一團團「魚虎球」不斷浮現在潭面上，畫面驚人。圖／本報資料照，「日月潭一等高」提供
去年日月潭區一團團「魚虎球」不斷浮現在潭面上，畫面驚人。圖／本報資料照，「日月潭一等高」提供

漁民 清大 魚類

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