除虎成功？日月潭「魚虎球」不見了 縣府給原因

外來種「魚虎」肆虐日月潭，每年7月前後，幼魚會集結成群獵食，一團團「魚球」浮在潭面上，畫面驚人，但今年卻反常未見，令漁民不解，但也有人認為是「除虎成功」；對此，縣府初判，應是氣候影響幼魚較晚孵化，將持續觀察防治。

南投農業處指出，「魚虎」學名小盾鱧，並非日月潭原生魚類，疑遭人放生才入侵潭區，最大可達1.3米長、24公斤重，不僅成魚會攻擊其他魚類，孵化後體色通紅的幼魚也會在成體護幼下，集結成「魚球」成群出動獵食，宛如「潭中惡霸」。

近年為此與清大團隊、漁民合作觀察潭區狀況，發現通常在5月稍能發現魚球蹤跡，6、7月大爆發，一團團的「紅色魚虎球」在潭區出沒，尤其會躲在水草叢生、枯枝落葉較多等船隻不易靠近處，畫面驚人，也因此被漁民稱為「紅色警訊」。

為了防止魚虎繁衍擴散加劇，鎖定在魚虎球出沒高峰期加強防治，前年首度在7至9月電撈防治就捕到8000多尾幼魚，去年7至10月更捕捉3.4萬尾，較前年暴增4倍，數量也創新高；上個月著手今年度防治作業，未料卻反常未見魚虎球。

當地漁民表示，按前2年狀況現在應該會有魚虎球出沒，但近期巡潭或與縣府人員巡查都沒看到「魚球」，而且是完全沒有，狀況與先前大不同，讓人不解；也有漁民開心認為，應是積極電撈幼魚、釣捕成魚甚至抱卵母魚「打虎成功」。