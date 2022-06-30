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茹素遊客不滿出素菜不及 武陵農場道歉：將改進

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
彰化黃先生一行14人茹素，日前入住武陵賓館，對其素食自助餐補菜狀況不滿；武陵農場表示，當下已道歉，並退還餐費。圖／武陵農場提供
彰化黃先生一行14人茹素，日前入住武陵賓館，對其素食自助餐補菜狀況不滿；武陵農場表示，當下已道歉，並退還餐費。圖／武陵農場提供

彰化黃先生一行14人，25日入住武陵國民賓館，對素食自助專區補菜狀況感到不滿，怒斥「對素食者太不友善」；對此，武陵農場表示，黃先生報到時未登記素食，導致廚房菜量掌握不夠精確，當下已道歉並退還餐費，未來會精進素食登記流程。

對於彰化黃先生反映，武陵農場說明，黄先生25日入住宿武陵農場，一行計14人均為素食，但於賓館報到時，未登記素食。賓館晚餐時素食區有準備素食，但因最近素食採取開放式，葷食遊客也可享用素食，加上14人未登記素食，廚房的素食菜量掌握不夠精確，重新烹作造成出菜速度太慢。

武陵農場提到，黃先生因餐廳素食供應不及，向賓館服務人員反映，賓館黃經理未出面安撫與處置，造成黃先生心生不悅。由於賓館餐廳招待客人不周，供菜不及，服務人員當下向黄先生等人道歉，並退還餐費6300元；事後主管也向當事人電話致歉，黃先生也建議，農場販賣機能夠提供素食食品，如素泡麵、素包、罐頭等。

武陵農場表示，未來將精進素食登記作業流程，掌握當日素食人數，精算每日素食人數用菜量，以滿足素食者用餐需求，並加強賓館經理處置與管理能力。此外，農場將依遊客建議，於販賣機增售素食食品。

素食者 武陵農場 彰化

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