白沙屯媽急行軍入大甲城 警派百人接轎「雨」神同行

白沙屯媽祖25日上午沿台中海線回鑾，下午16時許進入大甲區並停駐1晚，遇鋒面來臨，台中今飄著雨，轎班人員為鑾轎穿上「粉紅雨衣」，大甲警方冒雨迎接媽祖鑾轎，與清水警方交接後「雨」神同行，也提醒香燈腳們留意安全。

白沙屯媽祖徒步至北港遶境，20日凌晨自通霄拱天宮起駕，一路急行軍於2天後抵達北港朝天宮，23日踏上回鑾路程，昨晚於彰化駐駕一晚後，今早入境台中海線，晚間將駐駕大甲。

白沙屯媽祖「粉紅超跑」鑾轎，下午15時許於台中清水紫雲巖休息20分鐘，今天遇上鋒面大雨來襲，轎班人員為媽祖鑾轎穿上「粉紅雨衣」，信眾對媽祖虔誠心意不減，「香燈腳」們身穿雨衣，伴媽祖回鑾。

白沙屯媽鑾轎行程不定，路線及停駐地點難以掌握，原傳出今晚將駐駕清水地區，但「粉紅超跑」急行軍，下午16時許便通過大甲溪橋，入境大甲區，預計今晚將駐駕大甲，27日再北返至通霄拱天宮安座。

清水警方上午也出動大批警力護駕，鑾駕於下午16時許進入大甲地區，交棒予大甲警方；大甲警分局長吳燕山率領89人警力、10名義交，冒雨迎接媽祖，完成勤務交接後「雨」神同行，將視鑾轎前進路線調整警力，沿途彈性實施交通管制，維護道路交通安全與順暢，。

大甲警方沿途廣播，提醒香燈腳靠邊行走，雨中請注意安全，確保媽祖鑾轎行進順暢與用路安全；大甲警方呼籲用路人，遵從警察人員指揮，以減少對周遭交通的衝擊，並全程配戴口罩，配合防疫政策。