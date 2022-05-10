竹夢親子共融式公園年底將啟用 林明溱為親子築夢成真

竹山鎮「竹夢」親子共融式公園可望年底夢想成真！在竹山鎮公所大力配合取得約1公頃土地下，南投縣長林明溱指出，縣府籌齊5000萬元經費，已著手規畫設計，預計7、8月發包，年底就能繼名間鄉之後，打造完成竹山地區首座大型親子共融式公園。

南投縣名間鄉親子生態園區去年底啟用後，成為南投首座親子共融公園，縣府表示，未來計畫在各鄉鎮都打造結合景觀、生態及親子遊憩功能，目前已規畫在埔里、草屯、竹山等地興建親子的遊憩園區，林明溱今天與立委許淑華實勘竹夢親子公園預定地，強調地雖緊鄰竹山鎮第一公墓，但並非墓地，而是大片竹木綠地。

南投縣建設處指出，竹山鎮竹夢親子公園規畫面積約1公頃，開發經費預算為5000萬元，規畫共融式親子遊戲場，納入大型溜滑梯、花田草地、追竹迷宮、及適合滑板、滑輪的山丘遊戲區等等，將善用在地環境特色、原有地貌，打造親子遊戲區，讓兒童透過溜、走、爬等等肢體活動盡情探索，也能滿足不同年齡及需求的兒童。