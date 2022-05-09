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竹山瑞龍瀑布新開園全面禁菸 違者最高處1萬元罰鍰

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣政府正式公告竹山瑞龍瀑布園區及停車場全面禁菸，最高可處新台幣1萬元罰鍰。圖／南投縣政府提供
南投縣政府正式公告竹山瑞龍瀑布園區及停車場全面禁菸，最高可處新台幣1萬元罰鍰。圖／南投縣政府提供

竹山瑞龍瀑布經過一年多的規劃整建，今年起重新對外亮相，不少遊客前往踏青，也發現不少癮君子在自然環境下吞雲吐霧，南投衛生局指出，南投縣擁有青山綠水好資源，因而正式公告瑞龍瀑布即日起全面禁止吸菸，強調倘民眾於禁菸場所範圍內吸菸者，最高可處新台幣1萬元罰鍰。

南投縣政府表示，瑞龍瀑布位於南投縣竹山坪頂加走寮溪沿岸，是台灣中部地區熱門的賞瀑景點，曾經歷過山崩、九二一地震、颱風、火災等災難，歷經五年的關園整修後，於2018年重新開園，再經一年多的重新優化整建，今年以新面貌開放國人前往踏青健行，也能提升個人免疫力，呼吸新鮮空氣與吸收芬多精舒暢身心。

南投衛生局指出，目前南投縣各重要風景區已完成吸菸區及非吸菸區的標示區隔，依據菸害防制法規定，所有供民眾休閒娛樂之室內場所全面禁止吸菸，而其室外場所則除吸菸區外全面禁止吸菸，未設吸菸區也全面禁止吸菸，若有人提醒您不可在禁菸區吸菸，也請務必配合，被檢舉查獲者將依法處罰，籲請遊客務必遵守，以免受罰。

南投縣觀光景點及無菸風景區詳細資訊，可上南投縣政府網站南投衛生局網站保健科業務專區的菸害防制業務查詢，或檢附照片及相關資料向南投政府衛生局檢舉，檢舉專線0800-531531。

南投縣政府正式公告竹山瑞龍瀑布園區及停車場全面禁菸，最高可處新台幣1萬元罰鍰。記者黑中亮／攝影
南投縣政府正式公告竹山瑞龍瀑布園區及停車場全面禁菸，最高可處新台幣1萬元罰鍰。記者黑中亮／攝影
南投縣政府正式公告竹山瑞龍瀑布園區及停車場全面禁菸，最高可處新台幣1萬元罰鍰。記者黑中亮／攝影
南投縣政府正式公告竹山瑞龍瀑布園區及停車場全面禁菸，最高可處新台幣1萬元罰鍰。記者黑中亮／攝影
南投縣政府正式公告竹山瑞龍瀑布園區及停車場全面禁菸，最高可處新台幣1萬元罰鍰。記者黑中亮／攝影
南投縣政府正式公告竹山瑞龍瀑布園區及停車場全面禁菸，最高可處新台幣1萬元罰鍰。記者黑中亮／攝影

南投 衛生局 禁菸

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