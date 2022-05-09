竹山瑞龍瀑布新開園全面禁菸 違者最高處1萬元罰鍰

竹山瑞龍瀑布經過一年多的規劃整建，今年起重新對外亮相，不少遊客前往踏青，也發現不少癮君子在自然環境下吞雲吐霧，南投衛生局指出，南投縣擁有青山綠水好資源，因而正式公告瑞龍瀑布即日起全面禁止吸菸，強調倘民眾於禁菸場所範圍內吸菸者，最高可處新台幣1萬元罰鍰。

南投縣政府表示，瑞龍瀑布位於南投縣竹山坪頂加走寮溪沿岸，是台灣中部地區熱門的賞瀑景點，曾經歷過山崩、九二一地震、颱風、火災等災難，歷經五年的關園整修後，於2018年重新開園，再經一年多的重新優化整建，今年以新面貌開放國人前往踏青健行，也能提升個人免疫力，呼吸新鮮空氣與吸收芬多精舒暢身心。

南投衛生局指出，目前南投縣各重要風景區已完成吸菸區及非吸菸區的標示區隔，依據菸害防制法規定，所有供民眾休閒娛樂之室內場所全面禁止吸菸，而其室外場所則除吸菸區外全面禁止吸菸，未設吸菸區也全面禁止吸菸，若有人提醒您不可在禁菸區吸菸，也請務必配合，被檢舉查獲者將依法處罰，籲請遊客務必遵守，以免受罰。