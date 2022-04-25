搶年底前完成台中海線清水火車站跨站天橋和海生館趕工

台中市海線重大建設的清水火車站跨站天橋、濱海橋與海生館，目前趕工中，台中市議長張清照今上午與中市府建設局長陳大田等人實勘進度，其中濱海橋已完成6成多，正爭取「金安獎」，陳大田則表示，會盡量讓跨站天橋工程提早完工，張清照提醒要按承諾如期完工，並要兼顧品質與安全。

清水火車站跨站天橋、濱海橋與海生館，都是議長張清照與他二哥、前議長張清堂任內爭取的海線重大建設，完成後對海線地區的發展與繁榮大有助益。

其中海生館可促進觀光，在高美溼地旁的濱海橋具交通連絡要道功能，還搭配溼地、美輪美奐的景觀橋；火車站跨站天橋則可串連前、後站，出入站更方便，也可使後站地區大發展

雖受到缺工缺料的大環境影響，但建設局報告的工程進度，濱海橋與跨站天橋的進度都超前；其中濱海橋原訂60.06%，目前已達66.55%，正施作橋台、帽梁與預力樑。

日前才剛開工的火車站跨站天橋，預定進度4.78%，今也達5.19%，正辦理基礎鋼筋組立工程，因多數在地下化作業，很多民眾誤以為還未開工，建設局表示橋體建構在工廠內，屆時現場組裝、非常快速。另海生館硬體建設已完成，目前在建置內部設包括照明與配館等。

張清照仔細查看各項工程進度與品質，他表示這些都是繁榮海線的重大工程，鄉親已經等待多年，期望能早日完工，便利交通、引進觀光，讓地方受惠。