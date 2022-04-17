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中區戶外探索教育中心落腳南投 今年9月可望完工
國立暨南國際大學與埔里鎮公所向教育部體育署爭取前瞻計畫補助2800萬元，興建「中區戶外探索教育中心」，由暨大提供校地，設置低中高空的探索教育設施，成為中部地區山野教育、探索教育等的重要場域，今年9月可望完工啟用。
埔里鎮公所指出，地方媽媽盼當地能建置大型共融公園，甚至探索教育場域，但礙於鎮內無合適的國有地能夠興建，經評估，看準暨大校園腹地廣闊，雙方因此串連合作，於2019年向中央提出地方創生發展計畫，盼興建戶外探索教育中心。
暨大與埔里公所透過地方創生計畫，向教育部體育署爭取前瞻計畫補助約2800萬元，由暨大提供校地，於校內興建低空、中高空的探索教育設施，成為中部地區第一座由體育署專案補助的探索教育中心，供未來山野教育、探索教育等使用。
前行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧說，擔任立委、執行長期間了解地方媽媽對探索教育中心的需求，為此積極與中央爭取前瞻計畫專案補助，並協調暨大提供場地，嘉惠學子，未來也能作為暨大體育績優生的培育設施，具多重效益。
埔里鎮長廖志城也說，暨大不僅協助提供場地，也將投入經費培育相關人才，而該探索中心預定地在暨大體育健康中心下方與大操場間的區域，後續擬施設低空設施6項、 中高空探索設施模組42項，將是中部地區最完善的探索教育設施。
暨大校長武東星表示，該探索教育中心預計今年9月就能完工啟用，未來將作為戶外冒險與山野教育的場地，配合特色運動課程，舉辦寒暑假戶外探索教育營隊，甚至是結合在地特色納入運動觀光的相關行程，提供多元的戶外遊憩體驗。
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