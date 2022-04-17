不只中友百貨彰化館 未來將以廊道串接「機28」開發案

繼中友百貨將插旗彰化，投資彰化縣第一間百貨公司外，目前彰化縣衛生局所在地、占地1.14公頃「機28」機關用地，正辦理都市計畫變更程序，也將藉由公共設施多目標開發模式，打造成為大型影城及購物商場。

由於「機28」與中友百貨彰化館相距不到百公尺，未來計畫以空中廊道或地下街連接，成為商業聚落，將土地開發效益發揮到極致。

由彰化縣政府及彰化市公所共同推動的彰化市第二停車場BOT案，中友百貨彰化館預計投資25億元，將興建地下2層、地上12層、樓地板面積達3萬坪的百貨商城，包含國際名品、電影院、大型主題餐廳、美食街等綜合型服務設施，此一投資案訂本月20日上午在縣府廣場舉辦盛大的簽約儀式，隨即將申請建照，預計2025年開幕營運，

此外，現由縣生局使用的「機28」及成功停車場用地，占地達1.14公頃，所有權人分屬縣府及市公所，也將循中友百貨開發模式，採公共設施多目標開發，將透過都市計畫變更及促進民間參與投資(BOT)方式，引資打造大型影城及購物商場，成為彰化人的娛樂消費天堂，目前正辦理都市計畫變更程序，由內政部都市計畫委員會審議中。

在中友百貨彰化館啟動BOT案在簽約前夕，中友百貨公司的友聯國際集團執行董事李奇庭及總經理劉嘉誠先本月15日提前帶領團隊幹部拜會縣長王惠美時，也對於「機28」的開發案很有興趣，王惠美則建議中友百貨再來投資。

王惠美說，未來計畫中友百貨彰化館以空中或地下街（商場）的廊帶模式，規劃串接「機28」，由於周邊緊鄰彰基、秀傳醫院及大埔商圈，將形成繁榮的商圈，成為彰化的新地標，帶給縣民全新娛樂、購物、美食及影城的饗宴，同時也創造更多就業的機會。