和美諾貝爾書城結束營業打折促銷 鄉親不捨湧人潮

諾貝爾書城曾是中部具代表性的連鎖書店，但隨著網路化、電子化受到衝擊，彰化和美鎮的諾貝爾近日宣布將在5月5月結束營業，從清明連假開始打折促銷，消息一出讓鄉親相當震驚，感嘆「小時候的回憶沒了」、「時代的眼淚，書店一家家關了。」

和美諾貝爾書店經營20多年，熄燈消息一出，這兩天湧進人潮，許多家長帶小孩來購物，還有返鄉的民眾趕來看看書店，不少鄉親對結帳的老闆大喊不捨，老闆則連說「不好意思」，他說，受大環境影響，從去年就開始考慮要結束營業，一直到現在才決定，之後打算退休，出租一樓店面。

有網友分享，「老闆人很好，裡面還有很多回憶⋯孩子很認真集獎勵，滿了就能去挑選他喜歡的書或文具。」、「小時候騎腳踏車到市區，一定有的行程叫做逛諾貝爾。」

老闆也回應網友，「鄉親們抱歉了，沒為大家堅時下去，後疫期時代有太多無奈...大環境的變異讓我們脚步跟不上只能在萬般不捨的忍痛道別。期待文化界後續來者，開拓耕耘出更芬芳香甜的果實。」