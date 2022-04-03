和美諾貝爾書城結束營業打折促銷 鄉親不捨湧人潮
諾貝爾書城曾是中部具代表性的連鎖書店，但隨著網路化、電子化受到衝擊，彰化和美鎮的諾貝爾近日宣布將在5月5月結束營業，從清明連假開始打折促銷，消息一出讓鄉親相當震驚，感嘆「小時候的回憶沒了」、「時代的眼淚，書店一家家關了。」
和美諾貝爾書店經營20多年，熄燈消息一出，這兩天湧進人潮，許多家長帶小孩來購物，還有返鄉的民眾趕來看看書店，不少鄉親對結帳的老闆大喊不捨，老闆則連說「不好意思」，他說，受大環境影響，從去年就開始考慮要結束營業，一直到現在才決定，之後打算退休，出租一樓店面。
有網友分享，「老闆人很好，裡面還有很多回憶⋯孩子很認真集獎勵，滿了就能去挑選他喜歡的書或文具。」、「小時候騎腳踏車到市區，一定有的行程叫做逛諾貝爾。」
老闆也回應網友，「鄉親們抱歉了，沒為大家堅時下去，後疫期時代有太多無奈...大環境的變異讓我們脚步跟不上只能在萬般不捨的忍痛道別。期待文化界後續來者，開拓耕耘出更芬芳香甜的果實。」
員工今指出，受到電子化影響，文化事業實體書店經營衰退，就連很多合作書商也都收了，鹿港、台中多家諾貝爾也都關門了，老闆最早是在沙鹿開店，因是和美人決定返鄉回饋鄉親開了當時和美第一家大型書店直到現在，和美店關了之後，全彰化僅剩彰化市一家諾貝爾書城了。
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