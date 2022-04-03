清水眷村園區主題展至7月 呈現聚散分合的變遷過程

兒童節及清明節連續假期昨天開始，台中清水眷村文化園區昨天辦「眷村下班日—我的放鬆日記」主題活動，有市集、復古舞會、泡泡表演秀、手作DIY、主題展覽等多項精彩活動，眷村主題展「織．胝」將持續展至7月3日。

台中市港區藝術中心表示，清水眷村文化園區的前身是空軍後勤眷村，住戶多是飛機發動機製造廠與降落傘修製廠的員工，上班時為了航空工業與飛行安全保護總是竭盡心力，讓人好奇他們在卸下工作之後的休閒時光又是如何度過。

港藝中心指出，從原眷戶的故事中了解，以往清水眷村住戶受到美式文化影響，時興舉辦舞會同樂，這次活動特別加入簡易好學的Swing舞蹈教學，舉辦「復古療癒」的主題市集，同時加入金工體驗課程、「藝起玩泡泡」親子活動，讓遊客能透過活動釋放生活中的壓力，一起度過美好的下班日時光。

今年的第一檔眷村主題展「織．胝」也同步開展，邀請7位藝術家共同參與展出，作品以真菌的菌絲作為靈感，利用線繩的編盤象徵眷村生命故事交融的特質；策展人東海大學美術系專任助理教授段存真說，這些年輕創作者的作品，展現人與人之間情誼的連結的樣貌，不論過去或現在，也不只發生於眷村，生命就是各種匯集交織，體現聚散分合的變遷過程。