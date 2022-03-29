兒童節好康！台中聽寶貝音閱會、科博館兒童免費入場

本周將迎接清明節連假，台中市立圖書館推出「寶貝音閱會」兒童月系列活動，串聯44所圖書館以「音樂」為主題，藉由繪本說故事、玩樂器，邀親子共度愉快的兒童佳節；兒童節當天(4月4日)，國立科學博物館12歲以下觀眾憑證免費入場，可觀賞鳥瞰劇場、環境劇場上映近30年的告別演出。

台中市立圖書館總館4月2日上午將舉辦「小吉他音樂故事」，邀請小吉他繪本屋live演出，用歌唱表演、吉他伴奏，說唱出繪本故事給寶貝聽；下午由台灣現代音樂鈴博物館老師帶來音樂鈴講座及DIY體驗課程，並動手組裝小巧別緻的音樂鈴。

4月2日，大安分館將運用音樂圖書結合多項音樂遊戲，親子共玩共學，還有大自然樂器DIY課程，利用戶外植物的葉子做吹笛，吹響大自然樂章；外埔分館辦理「哼哼就能玩音樂」，介紹卡祖笛的由來與發聲原理；龍井龍津分館「指尖上的寵愛─卡林巴琴」藉由團體演奏卡林巴琴，讓孩子耳目一新，認識異國樂器樂曲。

4月3日，大里大新分館推出「聽音樂、玩音樂故事饗宴」，帶領大小朋友欣賞管弦樂曲《彼得與狼》音樂故事，認識故事內各個主題音樂所代表的角色與樂器。

台中市立圖書館表示，「寶貝音閱會」兒童月系列活動即日起至4月27日止，詳細活動資訊可上，中市圖官網，網址：https://reurl.cc/9ONDmO。

科博館館長焦傳金表示，環境劇場、鳥瞰劇場位於地球環境廳，因設備機齡、放映規格、片源受限等因素，5月2日將退場，原劇場空間打造「礦物廳」。

4 月1日起鳥瞰劇場將定時播出「鳥瞰龜山島」、「從太空看地球+月球的演化」、「飛覽日月潭」，假日加演「回家旅程+舞動星光」；環境劇場則播放「漁取。魚求」、「璀璨三十」等精選影片，放映場次參考官網最新消息。