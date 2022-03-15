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接棒粉色花海 福壽山、武陵農場天天迎「白色情人節」

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
接棒粉色櫻花海，福壽山農場逐漸轉變成白色純潔花海，包含吉野櫻等。圖／福壽山農場提供
接棒粉色櫻花海，福壽山農場逐漸轉變成白色純潔花海，包含吉野櫻等。圖／福壽山農場提供

櫻花季剛過，福壽山農場滿山粉色花海，也逐漸轉變成白色純潔花海；包含吉野櫻、霧社山櫻及大島櫻接續盛開，李、梨花也正值繁盛花季；武陵農場則是七吋桃及刺梅花開的季節，還可見悠遊花叢的冠羽畫眉，或巧遇藍腹鷴。

隨著櫻花季落幕，粉色花海逐漸從武陵農場、福壽山農場退去。福壽山農場的白色系的櫻花如染井吉野櫻、霧社山櫻及大島櫻正盛開，白色的李花及梨花也進入花季。

福壽山農場副場長王仁助表示，目前李花已經開約7成，梨花開約3至5成，此時滿山盡皆白色花開，花開是照著一種自然律，自然的會有一種特別的排列，宛如灑上一層白霜相當壯觀，3至4月春暖花開，正適合規劃安排個小旅行，讓花期間每天都是「白色情人節」。

武陵農場則有獨特「七吋桃」，粉色花瓣迎著晨曦的朝露，在陽光下閃耀動人，晶通剔透，煞是美麗；具有白色、粉紅、桃紅及絳紅4種顏色的刺梅也逐次盛開中，象徵武陵農場春天的到來；場內李花也綻放著白色花海，但採安全栽種方式，園區未開放民眾參觀。

武陵農場副場長胡發韜表示，民眾可在場內，觀察到台灣特有種冠羽畫眉啜飲刺梅花蜜，悠遊花叢。冠羽畫眉又稱鳥中龐克小子，以龐克頭，聞名鳥界；漫步山徑步道則可巧遇藍腹鷴，藍腹鷴有如彩虹般的羽翼，被喻為是山林間的小精靈，非常炫目璀璨，是鳥中仙子的化身，每每讓巧遇的遊客興奮不已，笑稱在旅遊淡季遊武陵農場，反而有不可思議的美麗奇遇與夢幻景色。

七吋桃粉色花瓣迎著晨曦的朝露，在陽光下閃耀動人，晶通剔透。圖／武陵農場提供
七吋桃粉色花瓣迎著晨曦的朝露，在陽光下閃耀動人，晶通剔透。圖／武陵農場提供
武陵農場內的李花正綻放著，但園區未開放參觀。圖／武陵農場提供
武陵農場內的李花正綻放著，但園區未開放參觀。圖／武陵農場提供
藍腹鷴有如彩虹般的羽翼，被喻為是山林間的小精靈，非常炫目璀璨。圖／武陵農場提供
藍腹鷴有如彩虹般的羽翼，被喻為是山林間的小精靈，非常炫目璀璨。圖／武陵農場提供
冠羽畫眉又稱鳥中龐克小子，以龐克頭，聞名鳥界。圖／武陵農場提供
冠羽畫眉又稱鳥中龐克小子，以龐克頭，聞名鳥界。圖／武陵農場提供

武陵農場 櫻花季

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