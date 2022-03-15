接棒粉色花海 福壽山、武陵農場天天迎「白色情人節」

櫻花季剛過，福壽山農場滿山粉色花海，也逐漸轉變成白色純潔花海；包含吉野櫻、霧社山櫻及大島櫻接續盛開，李、梨花也正值繁盛花季；武陵農場則是七吋桃及刺梅花開的季節，還可見悠遊花叢的冠羽畫眉，或巧遇藍腹鷴。

隨著櫻花季落幕，粉色花海逐漸從武陵農場、福壽山農場退去。福壽山農場的白色系的櫻花如染井吉野櫻、霧社山櫻及大島櫻正盛開，白色的李花及梨花也進入花季。

福壽山農場副場長王仁助表示，目前李花已經開約7成，梨花開約3至5成，此時滿山盡皆白色花開，花開是照著一種自然律，自然的會有一種特別的排列，宛如灑上一層白霜相當壯觀，3至4月春暖花開，正適合規劃安排個小旅行，讓花期間每天都是「白色情人節」。

武陵農場則有獨特「七吋桃」，粉色花瓣迎著晨曦的朝露，在陽光下閃耀動人，晶通剔透，煞是美麗；具有白色、粉紅、桃紅及絳紅4種顏色的刺梅也逐次盛開中，象徵武陵農場春天的到來；場內李花也綻放著白色花海，但採安全栽種方式，園區未開放民眾參觀。