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好壯觀！66棚布袋戲綿延500米 酬謝芬園福德宮土地公

聯合報 / 記者劉明岩劉柏均／彰化即時報導
彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮慶祝建廟25年，信眾共捐獻66棚布袋戲及1棚歌仔戲酬謝土地公，今天下午一字排開「大車拚」，綿延約500公尺，喧鬧場面盛大而熱烈。圖／林子瓏提供 　
彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮慶祝建廟25年，信眾共捐獻66棚布袋戲及1棚歌仔戲酬謝土地公，今天下午一字排開「大車拚」，綿延約500公尺，喧鬧場面盛大而熱烈。圖／林子瓏提供 　

彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮慶祝建廟25年，信眾共捐獻66棚布袋戲及1棚歌仔戲酬謝土地公，今天下午一字排開「大車拚」，綿延約500公尺，喧鬧場面盛大而熱烈，福德宮主委郭哲榮說，如此盛大場面是芬園所僅見，祈求土地公庇佑信眾平安發財。

郭哲榮說，此一酬神儀式原本應在國曆三月二日「頭牙土地公生」舉辦，但為了配合假日有更多信眾參與，才擇定今天周日下午3時到晚間9時舉行，66棚布袋戲及1棚歌仔戲一字排開設在縣芬路「大公演」。

郭哲榮說，今年因適逢福德宮慶祝建廟25年，為了替土地公祝壽，才籌辦布袋戲公演活動，以每棚6千元由信眾捐獻，有的信眾就認領好幾棚，再透過管道，在全台各地請布袋戲班前來搬演，晚間還有平安餐可吃。

芬園鄉民林子瓏說，這是他從來沒有見過的場面，顯見福德宮土地公神威顯赫，信眾虔誠感人，也希望土地公能庇佑大家平安發大財。

這些來自全台的66棚布袋戲，各具特色，除了酬神也互相觀摩，綿延約500公尺，十分壯觀，吸引很多民眾前往觀賞。　

彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮慶祝建廟25年，信眾共捐獻66棚布袋戲及1棚歌仔戲酬謝土地公，今天下午一字排開「大車拚」，綿延約500公尺，喧鬧場面盛大而熱烈。圖／林子瓏提供 　
彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮慶祝建廟25年，信眾共捐獻66棚布袋戲及1棚歌仔戲酬謝土地公，今天下午一字排開「大車拚」，綿延約500公尺，喧鬧場面盛大而熱烈。圖／林子瓏提供 　
彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮慶祝建廟25年，信眾共捐獻66棚布袋戲及1棚歌仔戲酬謝土地公，今天下午一字排開「大車拚」，綿延約500公尺，喧鬧場面盛大而熱烈。記者劉柏均／攝影
彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮慶祝建廟25年，信眾共捐獻66棚布袋戲及1棚歌仔戲酬謝土地公，今天下午一字排開「大車拚」，綿延約500公尺，喧鬧場面盛大而熱烈。記者劉柏均／攝影
彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮慶祝建廟25年，信眾共捐獻66棚布袋戲及1棚歌仔戲酬謝土地公，今天下午一字排開「大車拚」，綿延約500公尺，喧鬧場面盛大而熱烈。圖／林子瓏提供 　
彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮慶祝建廟25年，信眾共捐獻66棚布袋戲及1棚歌仔戲酬謝土地公，今天下午一字排開「大車拚」，綿延約500公尺，喧鬧場面盛大而熱烈。圖／林子瓏提供 　
彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮慶祝建廟25年，信眾共捐獻66棚布袋戲及1棚歌仔戲酬謝土地公，今天下午一字排開「大車拚」，綿延約500公尺，喧鬧場面盛大而熱烈。圖／林子瓏提供 　
彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮慶祝建廟25年，信眾共捐獻66棚布袋戲及1棚歌仔戲酬謝土地公，今天下午一字排開「大車拚」，綿延約500公尺，喧鬧場面盛大而熱烈。圖／林子瓏提供 　
彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮慶祝建廟25年，信眾共捐獻66棚布袋戲及1棚歌仔戲酬謝土地公，今天下午一字排開「大車拚」，綿延約500公尺，喧鬧場面盛大而熱烈。記者劉柏均／攝影
彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮慶祝建廟25年，信眾共捐獻66棚布袋戲及1棚歌仔戲酬謝土地公，今天下午一字排開「大車拚」，綿延約500公尺，喧鬧場面盛大而熱烈。記者劉柏均／攝影

土地公 布袋戲 歌仔戲

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