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中元圓仔花春節也開花 雙鐵花田裡看得到

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
花田間的遊客聽見平交道警鈴響起，趕緊拿起手機對準鐵道，拍下火車經過花田的美照。記者簡慧珍／攝影
花田間的遊客聽見平交道警鈴響起，趕緊拿起手機對準鐵道，拍下火車經過花田的美照。記者簡慧珍／攝影

位在高鐵彰化站區，緊臨台鐵二水集集線，主打一次看雙鐵的「雙鐵花田」即日起開園，今年花卉主角換成少見的白色向日葵和中元節才能看到開花的圓仔花，向日葵約7天後進入盛開期，有別於常見的大波斯菊花田，值得遊賞。

雙鐵花田地點接近社頭鄉魚寮巷10號，面積0.5公頃，由田尾鄉周姓、范姓兩家農民合力種花。周姓青農表示，今年種植百日草、圓仔花、向日葵、油菜花，向日葵有黃、白兩色，圓仔花有白、紫、紅、粉等多種顏色，黃向日葵已開花不少，白向日葵約一周後盛開。

臉書社團「秘境再報」徐姓管理員指出，2020年爆發全球Covid-19疫情，台灣花卉對內對外銷路都受影響，周姓青農的父母在雙鐵花田現址租地種菊花，菊花滯銷只好任其自開自落，沒想到引起民眾注意和拍照po網，撰文寫道這塊菊花田位在高鐵彰化站附近，站在花田裡能看到二水集集線火車往來奔馳，「雙鐵花田」之名不踁而走。

2021年雙鐵花田的景觀作物是粉色劍蘭，很多網紅和玩COSPLAY青年到此打卡，上傳火車經過時人在花田間的美照。今年雙鐵花田的花卉多樣化，較特別的是千日紅（在台俗名圓仔花）本來只在中元節開花，農民採用類似葡萄催芽的技術，讓圓仔紅感受生存危機，冬日也開花。

雙鐵花田和去年一樣，入園每人50元清潔費，不受物價波動影響，入口改在雙義路平交道往西約15公尺；周姓青農民，雙鐵花田開放到本（2）月28日，到花田遊玩除了賞花賞蝶，還可以觀賞二水集集線火車奔馳而過，民眾從員集路轉雙義路約250公尺就能看見花田路標。

花田 圓仔 農民

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