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南投「紫瀑花廊」估春節大爆花 想搶拍得先預約

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里南村里南平山道田生態農場錫葉藤花廊預計春節期間盛放，想欣賞須先預約入場。記者賴香珊／攝影
南投埔里南村里南平山道田生態農場錫葉藤花廊預計春節期間盛放，想欣賞須先預約入場。記者賴香珊／攝影

南投埔里南村里南平山道田生態農場錫葉藤花廊，一盛放就引爆紫色浪漫，在網路社群爆紅成打卡熱點；而去年入冬後濕冷，花期慢約2周，近期進入首波花期，紫爆花廊將再現，雖開放民眾入園，但考量防疫改採預約制，且每小時限50人。

「錫葉藤」原產地為中美洲、西印度群島和墨西哥，又名許願藤、祈願藤、皇后花環等，屬馬鞭草科，因是蔓性灌木，生長迅速好照顧，適合植成花牆或蔭棚，盛放時形成藍紫色花牆或花廊，吸睛迷人，很受民眾歡迎，並搶拍「紫色浪漫」。

而南投近年以中寮永芳村長源隧道旁「紫瀑花牆」及埔里南村里台14線觀音3號隧道附近南平山道田生態農場的「紫瀑花廊」最受注目，吸引民眾搶拍，但中寮花牆去年因遊客過多爆亂象，農友索性砍除，南平山道田農場花況更受關注。

近期已有不少民眾去電南平山道田生態農場詢問花況，農場主人陳新豪說，園區內的錫葉藤其實從今年元旦前後就零星綻放，但因入冬濕冷延遲花期約2周，目前花開大概5、6成，預計再1周時間就能全面盛開，正好在農曆春節期間最美。

而南平山道田生態農場的「紫瀑花廊」沿著道路兩旁栽種，現階段已陸續由藤蔓枝條的尾端向下開花，美麗浪漫的紫色廊道因此逐漸成形，陳表示，首波花期將從下周持續至2月中旬，之後會凋謝，但預計3月中、下旬再進入第2波花期。

只不過，往年免費開放入場自由參觀的農場，今年考量疫情嚴峻，首波賞花改採預約制，陳新豪說，為維護家人及遊客健康，須先電話預約才能入場，每小時人流控制約50人，並配合全程戴口罩和實聯制，有意欣賞可洽0919-678563預約。

南投埔里南村里南平山道田生態農場錫葉藤花廊預計春節期間盛放，想欣賞須先預約入場。記者賴香珊／攝影
南投埔里南村里南平山道田生態農場錫葉藤花廊預計春節期間盛放，想欣賞須先預約入場。記者賴香珊／攝影
南投埔里南村里南平山道田生態農場錫葉藤已陸續綻放，預計將在春節期間引爆紫色浪漫。記者賴香珊／攝影
南投埔里南村里南平山道田生態農場錫葉藤已陸續綻放，預計將在春節期間引爆紫色浪漫。記者賴香珊／攝影

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