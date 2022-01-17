聽新聞
test
0:00 / 0:00
虎年石虎「阿集」亮相 集集燈會人車分道日夜都美
2022年正巧為虎年，集集鎮為保育類野生動物石虎棲地之一，今年鄉土燈會以「石虎阿集」做為燈會主題，即日起至2月28日，邀請大小朋友們，跟著石虎阿集回娘家賞燈。
今年不但首創賞燈「人車分道」的設計，甚至在大年初一至初五期間還推出接駁車服務，藉此達到人車分流，讓民眾在更安全、舒適的環境下享受年節逛燈會的樂趣。
集集鎮長陳紀衡表示，「阿集赴集集，作伙燈來盛」燈會，從集集火車站出發，往永昌國小方向，全長約1.8公里，沿線路樹也都布置各式各樣的串燈，更顯得五彩繽紛，沿途共有12種不同光影主題，邀請民眾一起跟著石虎阿集一起回娘家。
民眾賞燈期間請務必配戴口罩、勤洗手，也可透過開車「得來速」的方式，在車上就能欣賞燈飾，同時達到防疫效果。
集集鎮公所表示，今年集集燈會從集集火車站出發，集集火車站旁的「奇幻水果屋」，使用燈光描繪房子的輪廓，每10分鐘播放歌曲配合燈光變化，再往前走就可以欣賞到主燈「集光之虎」，是邀請竹山藝術家林芳仕老師使用琉璃藝術結合光影，打造出全台獨一無二的虎年造型燈飾。
鎮公所預估春節2月1日（年初一）至2月5日（年初五）期間，將出現賞燈高峰期，所以特別推出接駁車服務，如同提供民眾徒步、開車賞燈以外的第3種選擇，每天下午2點起在集集火車站發車，終點站位於永昌國小，回程末班車是晚上9點，同時燈會還會穿插歌舞、魔術、川劇變臉等表演，以及贈送開運紅包、好運提燈等活動，相關資訊可上集集鄉土燈會粉絲頁查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言