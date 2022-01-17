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虎年石虎「阿集」亮相 集集燈會人車分道日夜都美

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
2022集集鄉土燈會以「石虎阿集」做為燈會主題，即日起至2月28日止，從集集火車站出發，往永昌國小方向共有12個光影主題。圖／集集鎮公所提供
2022集集鄉土燈會以「石虎阿集」做為燈會主題，即日起至2月28日止，從集集火車站出發，往永昌國小方向共有12個光影主題。圖／集集鎮公所提供

2022年正巧為虎年，集集鎮為保育類野生動物石虎棲地之一，今年鄉土燈會以「石虎阿集」做為燈會主題，即日起至2月28日，邀請大小朋友們，跟著石虎阿集回娘家賞燈。

今年不但首創賞燈「人車分道」的設計，甚至在大年初一至初五期間還推出接駁車服務，藉此達到人車分流，讓民眾在更安全、舒適的環境下享受年節逛燈會的樂趣。

集集鎮長陳紀衡表示，「阿集赴集集，作伙燈來盛」燈會，從集集火車站出發，往永昌國小方向，全長約1.8公里，沿線路樹也都布置各式各樣的串燈，更顯得五彩繽紛，沿途共有12種不同光影主題，邀請民眾一起跟著石虎阿集一起回娘家。

民眾賞燈期間請務必配戴口罩、勤洗手，也可透過開車「得來速」的方式，在車上就能欣賞燈飾，同時達到防疫效果。

集集鎮公所表示，今年集集燈會從集集火車站出發，集集火車站旁的「奇幻水果屋」，使用燈光描繪房子的輪廓，每10分鐘播放歌曲配合燈光變化，再往前走就可以欣賞到主燈「集光之虎」，是邀請竹山藝術家林芳仕老師使用琉璃藝術結合光影，打造出全台獨一無二的虎年造型燈飾。

鎮公所預估春節2月1日（年初一）至2月5日（年初五）期間，將出現賞燈高峰期，所以特別推出接駁車服務，如同提供民眾徒步、開車賞燈以外的第3種選擇，每天下午2點起在集集火車站發車，終點站位於永昌國小，回程末班車是晚上9點，同時燈會還會穿插歌舞、魔術、川劇變臉等表演，以及贈送開運紅包、好運提燈等活動，相關資訊可上集集鄉土燈會粉絲頁查詢。

2022集集鄉土燈會以「石虎阿集」做為燈會主題，即日起至2月28日止，從集集火車站出發，往永昌國小方向共有12個光影主題。圖／集集鎮公所提供
2022集集鄉土燈會以「石虎阿集」做為燈會主題，即日起至2月28日止，從集集火車站出發，往永昌國小方向共有12個光影主題。圖／集集鎮公所提供
2022集集鄉土燈會以「石虎阿集」做為燈會主題，即日起至2月28日止，從集集火車站出發，往永昌國小方向共有12個光影主題。圖／集集鎮公所提供
2022集集鄉土燈會以「石虎阿集」做為燈會主題，即日起至2月28日止，從集集火車站出發，往永昌國小方向共有12個光影主題。圖／集集鎮公所提供

集集 燈會 火車站

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