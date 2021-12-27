南投名間親子園區有夠夯 縣府擴大將在3大鎮興建

南投縣最大的兒童共融公園「名間鄉親子生態園區」19日啟用後，受到民眾喜愛，人潮車流洶湧，但周邊停車空間不足，縣府將與農產運銷公司協調假日開放該公司空地，供停車使用；並研擬規畫在草屯、埔里、竹山3大鎮興建親子公園。

縣府考量縣內親子遊憩場域缺，今年動支5888萬元將農產運銷公司旁名間苗圃用地，打造成占地2.6公頃的親子生態園區，設有巨無霸彩色磨石溜滑梯、草皮攀爬區、鳥巢鞦韆、彈跳床等多元共融遊具，19日啟用至今已吸引上萬人遊玩。

只不過，名間親子生態園區周邊停車空間不足，尤其假日人潮車流洶湧，車輛只能停靠在台3線內山公路兩側，縣長林明溱今在縣務會提到，家長牽著孩子，且一旁就是交通要道，車輛往來頻繁，甚至還有穿越馬路，相當危險。

林明溱表示，他已與農產運銷公司協調討論，盼該公司在周末假日開放該司區域空地讓家長停車，同時研議相關收費機制，像是單次停車不限時酌收50元等，相信民眾多能接受，也能改善名間親子生態園區周邊停車問題。

林也提到，親子公園受到民眾熱烈歡迎，為讓4大市鎮都有，將擴大研擬在草屯、埔里、竹山3大鎮興建，其中「草屯手工藝園區」旁面積達4公頃的綠地，原規畫做運動公園使用，後續也能同步設置遊具作為兒童公園，讓小朋友有玩耍空間。