掰了2021！台中跨年看煙火、20藝人飆唱 交管資訊在這

2021年即將尾聲迎來2022年，台中市政府今年以「虎彩繽紛，閃耀台中跨年夜」為跨年主題，在西屯區中央公園舉辦，晚會邀請ELLA等藝人到場與市民一起跨年，有20位歌手陪市民狂歡6小時，另外還有跨年煙火秀，施放近10分鐘的演火，讓台中民眾在疫情稍有平息時，能飽覽睽違已久的絢爛煙火饗宴，台中市警局因應參與活動的人潮，已規劃交通管制措施。

台中市警局交通大隊表示，跨年晚會為元旦連續假期第一天，預計連續假期第一天各重要道路即會出現人、車潮。跨年晚會活動地點在西屯區中央公園，地處交通要道，臨近逢甲商圈為人群聚集區域，平日已有一定人潮，活動舉辦期間，勢將湧入大量參與活動的人車，將為周邊道路帶來嚴重交通衝擊。

尤以西屯區河南路、環中路、凱旋路、中科路，北屯區中清路二段、中平路等路段影響最大，為防處參與活動人、車超越場地及道路負荷，警察局將視車流運行狀況，採彈性機動管制，並加強疏導車流，以維持會場周邊交通秩序。

當日市警局為維持活動會場周邊交通秩序，分別從當日31日下午4時至次(1)日凌晨2時止實施交通管制，管制措施如下：

一、交通管制路段，共計11處(管制時間：12月31日下午4時至次日凌晨3時，管制一般車輛進入，另開放啟航路、啟航東路等路段供民眾機車停放)。

(一)凱旋路(經貿五路至河南路)

(二)大鵬路(經貿路至逢大路)

(三)中科路(經貿五路至河南路)

(四)敦化路(凱旋路至經貿路)

(五)西安街(文華路至凱旋七路)

(六)啟航路(經貿五路至敦化路)

(七)啟航東路(啟航一路至啟航二路)

(八)啟航一路(啟航路至經貿路)

(九)啟航二路(啟航路至中科路)

(十)經貿二路(啟航路至經貿路)

(十一)經貿三路(啟航路至經貿路)

二、重要管制路口，共計5處(管制時間：12月31日下午4時至次日3時，管制人、車禁止進入，貴賓、救護、消防、公務車及持有通行證等特定車輛例外)。

(一)凱旋路/凱旋八街

(二)凱旋七路/西安街

(三)凱旋七路/凱旋東街

(四)凱旋路/大鵬路

(五)凱旋東街/大鵬路

三、接駁公車路線規劃，4個路線(各線均每隔10到15分1班，坐滿或時間到即發車，12月31日下午5時起至111年1月1日凌晨1時30分，接駁車數量約130至140輛，視當天狀況調整。)

(一)市政府線(建議搭乘台中捷運往北屯方向民眾搭乘本線)

1、接駁點：

(1)市政府接駁站：文心路(捷運市政府站前)路側空間

(2)中科路會場接駁站：中科路(中央公園遊客中心)路側空間

2、接駁動線：

(1)去程：市政府接駁站→市政北一路→惠中路→青海路→ 文心路→甘肅路 →中科路接駁站。

(2) 返程：中科路接駁站→文心路→市政府接駁站。

(二)秋紅谷線：(建議搭乘長途客運民眾搭乘本線)

1、接駁點：

(1)秋紅谷接駁站：市政北七路路側空間

(2)凱旋路會場接駁站：凱旋路(近敦化路二段)路側空間

2、接駁動線：

(1)去程：秋紅谷接駁站→ 朝富路→朝馬路→臺74線快速道路→環中路→凱旋路接駁站。

(2)返程：凱旋路接駁站→黎明路→臺灣大道→ 河南路→市政北七路→秋紅谷接駁站。

(三)北水湳線：(外縣市民眾自國1大雅交流道下匝道者，車輛停放於北水湳停車場搭乘本線)

1、接駁點：

(1)北水湳接駁站：經貿九路(近中科路)路側空間。

(2)凱旋路會場接駁站：凱旋路(近敦化路二段)路側空間。

2、接駁動線：

(1)去程：北水湳接駁站→經貿九路→凱旋路→凱旋路接駁站。

(2)返程：凱旋路接駁站→凱旋路→黎明路→經貿九路→北水湳接駁站。

(四)松竹線：(建議搭乘台中捷運往高鐵台中站方向及搭乘台鐵民眾搭乘本線)

1、接駁點：

(1)松竹車站-軍福十九街(近南興路)路側。

(2)中科路會場接駁站：中科路(中央公園遊客中心)路側空間。

2、接駁動線：

(1)去程：松竹接駁站→ 松竹路→敦化路→中科路→中科路接駁站。

(2)返程：中科路接駁站→中科路→河南路→文心路→ 北屯路→松竹接駁站。

四、計程車上下客區：排班區設置於敦化路近啟航路路口(於敦化路上車往啟航路)，進場時間為12月31日晚間10時起，散場時間經由經貿路駛離。

五、因中清路二段(經貿九路至黎明路)牛埔橋改建工程，自12月21日至111年12月8日全天封閉中清路雙向全車道。因封閉路段位處跨年晚會旁國1大雅交流道重要道路，提醒參加活動民眾注意相關交通管制措施。

(一)往大雅方向:建議利用中平路便橋、中科路、經貿路改道，避免交通衝擊。

(二)往市區方向:建議利用凱旋路、經貿路改道，避免交通衝擊。

(三)請用路人行駛施工路段時，務必配合交維及相關指示設施遵循方向減速慢行，避免發生交通意外。