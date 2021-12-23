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耶誕、跨年不想人擠人？ 來台中賞山谷燈光節滿山楓紅

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
溫泉勝地谷關地區，谷關溫泉公園今年加入千朵LED玫瑰花燈海與南瓜馬車，讓夜晚的溫泉鄉增添許多浪漫。記者林佩均／攝影
溫泉勝地谷關地區，谷關溫泉公園今年加入千朵LED玫瑰花燈海與南瓜馬車，讓夜晚的溫泉鄉增添許多浪漫。記者林佩均／攝影

耶誕節、跨年夜即將來臨，氣溫驟降，不想人擠人，不妨到台中市谷關、梨山參加「山谷燈光節」活動，泡完暖呼呼溫泉，牽手漫步千朵玫瑰燈海，享受特有浪漫氣息；或是走趟山區呼吸芬多精，到和平區福壽山、武陵農場、大雪山、八仙山國家森林遊樂區，欣賞滿山楓紅。

交通部觀光局參山國家風景區管理處在梨山與谷關地區舉辦「山谷燈光節」，海拔1956公尺的梨山賓館前，二棵高28公尺的雪松披上繽紛LED燈泡，化身全台最高耶誕樹，氣勢磅礡。

溫泉勝地谷關地區，谷關溫泉公園有高人氣「咬腳皮溫泉魚」，今年加入千朵LED玫瑰花燈海與南瓜馬車，讓夜晚的溫泉鄉增添許多浪漫，細雨中，不少情侶、家人撐傘從谷關吊橋漫步到燈海區合影，增添詩意。展期持續到明年1月2日止。

觀旅局建議，民眾可搭乘豐原客運預約公車前往福壽山農場，松盧楓紅為其著名景點，品種為掌葉楓，每年從11月下旬逐漸轉紅，現在正是賞楓最佳時期。或由梨山搭乘預約公車前往武陵農場賞楓，目前除楓葉外，也可看到銀杏和落羽松。

另一個賞楓知名景點為大雪山國家森林遊樂區，該區楓樹以清楓及楓香為主，依照時序慢慢轉為黃、橙、紅色，多種色彩輪替，交織成豐富的層次，美不勝收。

此外，位於谷關附近的八仙山國家森林遊樂區原為台灣三大林場之一，以二葉松、台灣五葉松、肖楠及杉木為代表，目前的楓紅時節相當適合一家大小前往參觀欣賞，區內規劃有三條森林浴步道可觀察植物、賞鳥、享受森林浴。

觀旅局提醒，冬天期間山上清晨及夜間溫度都在攝氏10度以下，前往上述地點旅遊的民眾務必做好保暖措施；有住宿需求的旅客，在賞楓旺季時記得事先預約好住宿地點以免向隅。更多台中旅遊資訊請上台中觀光旅遊網（https://travel.taichung.gov.tw/）查詢。

位於台中市和平區的福壽山農場，楓紅景色堪稱一絕。圖／台中市政府觀光旅遊局提供
位於台中市和平區的福壽山農場，楓紅景色堪稱一絕。圖／台中市政府觀光旅遊局提供
溫泉勝地谷關地區，谷關溫泉公園今年加入千朵LED玫瑰花燈海與南瓜馬車，讓夜晚的溫泉鄉增添許多浪漫。記者林佩均／攝影
溫泉勝地谷關地區，谷關溫泉公園今年加入千朵LED玫瑰花燈海與南瓜馬車，讓夜晚的溫泉鄉增添許多浪漫。記者林佩均／攝影
大雪山國家森林遊樂區可賞楓、觀日出與雲海。圖／台中市政府觀光旅遊局提供
大雪山國家森林遊樂區可賞楓、觀日出與雲海。圖／台中市政府觀光旅遊局提供
梨山賓館前二棵高28公尺的雪松披上繽紛LED燈泡，化身全台最高耶誕樹，氣勢磅礡。圖／參山國家風景區管理處提供
梨山賓館前二棵高28公尺的雪松披上繽紛LED燈泡，化身全台最高耶誕樹，氣勢磅礡。圖／參山國家風景區管理處提供
溫泉勝地谷關地區，谷關溫泉公園今年加入千朵LED玫瑰花燈海與南瓜馬車，讓夜晚的溫泉鄉增添許多浪漫。記者林佩均／攝影
溫泉勝地谷關地區，谷關溫泉公園今年加入千朵LED玫瑰花燈海與南瓜馬車，讓夜晚的溫泉鄉增添許多浪漫。記者林佩均／攝影
溫泉勝地谷關地區，谷關溫泉公園今年加入千朵LED玫瑰花燈海與南瓜馬車，讓夜晚的溫泉鄉增添許多浪漫。記者林佩均／攝影
溫泉勝地谷關地區，谷關溫泉公園今年加入千朵LED玫瑰花燈海與南瓜馬車，讓夜晚的溫泉鄉增添許多浪漫。記者林佩均／攝影

梨山 武陵農場

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