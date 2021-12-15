2022南投燈會照辦 元月29日登場23天要吸500萬人

國內疫況穩定，「2022南投燈會」將照常辦理於元月29日登場，目前已完成虎年主燈及小提燈評選，而為振興疫後經濟，帶動地方商機，活動將長達23天，且重新調整燈區配置，強化遊憩元素，縣府樂觀預估將能帶進500萬觀光人次。

縣府指出，受疫情影響，南投世界茶業博覽會今年停辦，南投燈會雖未停辦，但刻意避開春節長假，延後點燈也使得原本24天的活動大幅縮水至11天，僅有近百萬人次，相較於歷年燈會的3百、4百萬人次，人數大減，重創地方商機。

經評估疫況穩定，「2022南投燈會」確定將循往例照常舉辦，於元月29日至2月20日登場，原有的地方、產業、宗教、城市等燈區，去年受歡迎的「星空泡泡屋」將另闢燈區，花海區新增文化、原民等燈區，規模擴大預估能帶進500萬人次。

觀光處表示，燈區重新規劃調整，也加強遊憩元素，花海區將設置小火車，夜間無人機及水舞表演場次增加，今年因疫全面取消的餐飲攤商、室內農特品區，明年恢復開放；此外，虎年主燈及小提燈均已完成評選，小提燈也將提高發送數量。

觀光處長陳志賢說，國內疫況雖穩定，可仍有本土病例，且須防範Omicron病毒，經防疫研商會議決定，活動期間除按現行規定採實聯制，考量室內展及攤商區會脫口罩飲食，更以兩區入場實聯制加強控管，並將強化展區定期清潔消毒作業。