台中新打卡景點！歷史建築華麗變身漫畫插畫青創市集

台中市勞工局說，台中市的歷史建築「台中市第四市場」日式老建築因建國市場設置沒落，塵封在台中人的回憶中，後經市府引進民間資源及創意活化，華麗轉身，變身為以漫畫及插畫為主題的文創市集，將在12月4日重新開幕，首場以「紫愛妳」聖誕主題展及系列活動揭開序幕。

台中市第四市場位於東區南京路，為1932年日治時期建物，50年前改建，一度繁榮，後隨著建國市場設立而沒落，2015年經市府公告登錄歷史建築，並在市府團隊及地方團體的通力合作下，變身為漫畫及插畫主題性活動的在地青創市集，並提供具漫畫及插畫主題性的遊憩服務、商品販售與餐飲機能。

勞工局說明，台中市長盧秀燕重視舊城區發展，台中連續5年獲選最宜居城市，尤其東區單月的人口成長幅度最多，顯見東區發展的潛力。

第四市場12月4日至12月26日將舉辦「紫愛妳」聖誕主題展，匯集台中在地的大甲芋頭、新社薰衣草、清水紫色玉米、東勢葡萄、梨山紫藤及潭子紫色海芋等多項紫色作物，並結合台中青創選品展出，現場設置許多網美牆供民眾拍照外，活動期間逢週末假日，更規劃一系列不同主題的音樂表演、市集，及DIY體驗活動，陪伴大家一起迎接聖誕節的到來。