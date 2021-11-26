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台中新打卡景點！歷史建築華麗變身漫畫插畫青創市集

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
「台中市第四市場」由市府引進民間資源及創意活化，華麗轉身為漫畫及插畫為主題的文創市集。記者趙容萱／攝影
「台中市第四市場」由市府引進民間資源及創意活化，華麗轉身為漫畫及插畫為主題的文創市集。記者趙容萱／攝影

台中市勞工局說，台中市的歷史建築「台中市第四市場」日式老建築因建國市場設置沒落，塵封在台中人的回憶中，後經市府引進民間資源及創意活化，華麗轉身，變身為以漫畫及插畫為主題的文創市集，將在12月4日重新開幕，首場以「紫愛妳」聖誕主題展及系列活動揭開序幕。

台中市第四市場位於東區南京路，為1932年日治時期建物，50年前改建，一度繁榮，後隨著建國市場設立而沒落，2015年經市府公告登錄歷史建築，並在市府團隊及地方團體的通力合作下，變身為漫畫及插畫主題性活動的在地青創市集，並提供具漫畫及插畫主題性的遊憩服務、商品販售與餐飲機能。

勞工局說明，台中市長盧秀燕重視舊城區發展，台中連續5年獲選最宜居城市，尤其東區單月的人口成長幅度最多，顯見東區發展的潛力。

第四市場12月4日至12月26日將舉辦「紫愛妳」聖誕主題展，匯集台中在地的大甲芋頭、新社薰衣草、清水紫色玉米、東勢葡萄、梨山紫藤及潭子紫色海芋等多項紫色作物，並結合台中青創選品展出，現場設置許多網美牆供民眾拍照外，活動期間逢週末假日，更規劃一系列不同主題的音樂表演、市集，及DIY體驗活動，陪伴大家一起迎接聖誕節的到來。

第四市場經營團隊以台中在地食材為元素進行跨界合作，例如以大甲台灣芋頭酥之父阿聰師的芋泥所開發的熱壓吐司，梨山茶葉製作的飲品等，更邀請本身為台中太平區子弟的插畫家阿蕉設計吉祥物。「第四市場」資訊發布於官網、FB粉專、Instagram，歡迎上網查詢。

「台中市第四市場」華麗轉身為漫畫及插畫為主題的文創市集，現場還有阿聰師的芋泥所開發的熱壓吐司。記者趙容萱／攝影
「台中市第四市場」華麗轉身為漫畫及插畫為主題的文創市集，現場還有阿聰師的芋泥所開發的熱壓吐司。記者趙容萱／攝影
「台中市第四市場」由市府引進民間資源及創意活化，華麗轉身為漫畫及插畫為主題的文創市集。記者趙容萱／攝影
「台中市第四市場」由市府引進民間資源及創意活化，華麗轉身為漫畫及插畫為主題的文創市集。記者趙容萱／攝影

台中市 歷史建築 東區

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