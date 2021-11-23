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白姑大山常有登山客迷路 政府民間設置路程標示減迷途

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
東勢林區管理處與民間協力設置白姑大山山徑路標。圖／東勢林管處提供
東勢林區管理處與民間協力設置白姑大山山徑路標。圖／東勢林管處提供

白姑大山近年來發生多起迷途事件，東勢林區管理處與中華民國山岳協會、台北市山岳協會、桃園市山岳協會、屏東縣笠頂興平山友協會等單位合作，在登山路線沿途每一百公尺設置路程標示，共完成設置86面，未來登山過程中只要依序從00到86，就可有效指引登山路徑，減少迷途確保安全。

據相關研究發現，山難的十大類型中，以迷途、墜崖（跌倒）事件佔大部分，經內政部統計109年發生的山域事故救援案件數，已有成長趨勢，近期因疫情解封，國內登山活動人數大幅增加，其中白姑大山108年至今共發生5起迷途失聯，甚至造成2名登山客因迷途失聯而死亡。

白姑大山非東勢林管處建置步道，為強化民眾登山安全，東勢林管處與南投縣政府消防局、台中市政府消防局今年10月初共同研商，達成設置簡易路標共識後，立即積極與民間團體中華民國山岳協會接洽，透過公私協力合作方式，本月19日到22日已完成山徑簡易路標設置。

東勢林區管理處與中華民國山岳協會表示，白姑大山登山入口處，有完整的指引說明，呼籲登山者出發前能瞭解清楚，此次路標採用反光材質，提高夜間或濃霧中的辨識度，如果不幸遇到狀況，可利用里程數作回報，例如45/86，代表你目前的位置位於從登山口起算4.5公里處，救援人員即能快速清楚你的位置。

東勢林管理處呼籲，行前的裝備和體力都應有充份的準備，喜愛登山的朋友，遵守無痕山林運動，享受自然生態之美時，對所處周邊的山林環境善盡應有的關懷與責任，減少因登山活動對自然環境、野生動植物及其他登山者造成衝擊及影響，進入山林請勿亂丟煙蒂、勿生火(引火)煮食、勿燒墾，以免發生火災，共同保護珍貴森林資源。

白姑大山路標說明圖。圖／東勢林管處提供
白姑大山路標說明圖。圖／東勢林管處提供
白姑大山登山路線沿途每一百公尺設置路程標示，共完成設置86面。圖／東勢林管處提供
白姑大山登山路線沿途每一百公尺設置路程標示，共完成設置86面。圖／東勢林管處提供

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