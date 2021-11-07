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烏賊、水母、海龜空中飛 鹿港風箏節像開海洋派對

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
以海洋為主題的「2021鹿港風箏節」今天在鹿港鎮立體育場熱鬧登場，吸引大批親子參與，彷彿是一場盛大的海洋派對。記者劉明岩／攝影
以海洋為主題的「2021鹿港風箏節」今天在鹿港鎮立體育場熱鬧登場，吸引大批親子參與，彷彿是一場盛大的海洋派對。記者劉明岩／攝影

今天日麗風強，最適合放風箏，以海洋為主題的「2021鹿港風箏節」今天在鹿港鎮立體育場熱鬧登場，由鎮長許志宏等人先行放飛3公尺高的牡蠣軟體風箏揭開序幕，隨後，來自北中南的30多名風箏達人，也帶來烏賊、水母、海龜、螃蟹等上百隻海洋造型風箏陸續升空，迎風招展，彷彿是一場盛大的海洋派對。

「2021鹿港風箏節」從上午10時到下午6時展開，一早活動現場就湧入人潮 ，鹿港鎮長許志宏表示，鹿港是一座因海洋而生的城市，所以今年鹿港風箏節以「2021箏想去看海」為主題，融入鹿港養蚵及特色美蚵仔煎，打造成3公尺高的「牡蠣」軟體風箏，並製作「蚵寶」地景風箏，營造「蚵田」風動裝置藝術，藉由風箏的起飛，展現鹿港海港城市的文化特色，以及觀光魅力。

亞洲國際風箏聯合會領軍來自台灣北中南逾30位的風箏達人，除帶來各種海洋造型風箏外，還有放大15倍的國民零食「綠色乖乖」造型風箏，提醒民眾要遵守放飛場規則，還有龍貓公車、韓國動畫主角獅子、可愛哈士奇、動物車車等造型的兒童玩國系列風箏。

此外，8+特技風箏隊也以天空為畫布，以精湛的技巧在空中排出【L U K A N G】鹿港的英文，以及【○△□】、【4,5,6】、【魷魚】等時下最夯魷魚遊戲的經典符號，讓鹿港的天空更繽紛而熱鬧，特技風箏達人同時用手、腳、嘴放特技風箏，令人大開眼界。

除了欣賞眾多特色風箏外，舞台節目有MOMO家族、創作歌手Ray 黃霆睿和鹿港在地歌手鄭怡琳的表演。同時還有「風箏DIY」活動和打卡送好禮的好康活動，下午5點後，將開放會場讓民眾自由放飛，同時安排泡泡秀與民眾同樂，邀請大家一同來體驗放風箏的樂趣。

以海洋為主題的「2021鹿港風箏節」今天在鹿港鎮立體育場熱鬧登場，特技風箏達人同時用手、腳、嘴放特技風箏。記者劉明岩／攝影
以海洋為主題的「2021鹿港風箏節」今天在鹿港鎮立體育場熱鬧登場，特技風箏達人同時用手、腳、嘴放特技風箏。記者劉明岩／攝影
以海洋為主題的「2021鹿港風箏節」今天在鹿港鎮立體育場熱鬧登場，上百隻烏賊、水母、海龜、螃蟹等海洋造型風箏迎風招展，彷彿是一場盛大的海洋派對。記者劉明岩／攝影
以海洋為主題的「2021鹿港風箏節」今天在鹿港鎮立體育場熱鬧登場，上百隻烏賊、水母、海龜、螃蟹等海洋造型風箏迎風招展，彷彿是一場盛大的海洋派對。記者劉明岩／攝影
以海洋為主題的「2021鹿港風箏節」今天在鹿港鎮立體育場熱鬧登場，彷彿是一場盛大的海洋派對。記者劉明岩／攝影
以海洋為主題的「2021鹿港風箏節」今天在鹿港鎮立體育場熱鬧登場，彷彿是一場盛大的海洋派對。記者劉明岩／攝影
以海洋為主題的「2021鹿港風箏節」今天在鹿港鎮立體育場熱鬧登場，8公尺的牡蠣軟體風箏先行升空，隨後上百隻烏賊、水母、海龜、螃蟹等海洋造型風箏迎風招展，彷彿是一場盛大的海洋派對。記者劉明岩／攝影
以海洋為主題的「2021鹿港風箏節」今天在鹿港鎮立體育場熱鬧登場，8公尺的牡蠣軟體風箏先行升空，隨後上百隻烏賊、水母、海龜、螃蟹等海洋造型風箏迎風招展，彷彿是一場盛大的海洋派對。記者劉明岩／攝影
以海洋為主題的「2021鹿港風箏節」今天在鹿港鎮立體育場熱鬧登場，8公尺的牡蠣軟體風箏先行升空，隨後上百隻烏賊、水母、海龜、螃蟹等海洋造型風箏迎風招展，彷彿是一場盛大的海洋派對。記者劉明岩／攝影
以海洋為主題的「2021鹿港風箏節」今天在鹿港鎮立體育場熱鬧登場，8公尺的牡蠣軟體風箏先行升空，隨後上百隻烏賊、水母、海龜、螃蟹等海洋造型風箏迎風招展，彷彿是一場盛大的海洋派對。記者劉明岩／攝影

風箏節 鹿港 海龜

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