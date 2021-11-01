彰化「清水那方」露營區改每月第三周周日 開放縣民免費入園

彰化縣社頭鄉清水岩「清水那方」溫泉露營區已開幕近一個月，民眾抱怨園方對在地民眾回饋不夠、還有外地民眾大老遠跑到溫泉露營區卻泡不到溫泉，業者表示，原訂每周三上午的免費社頭日，已改為每月第三周的周日讓彰化縣民都可免費入園，溫泉還在等待洗井後濁度降低才能啟用，業者營運壓力不小，但最近也將承辦戶外婚禮，希望能讓營運上軌道。

彰化縣府委外OT民營的「清水那方」溫泉露營區佔地10公頃，號稱中部最大露營區，在眾所期待下10月6日開幕，業者主打全國獨一無二豪華帳篷住宿，有五星級酒店的溫泉浴缸住宿設備。

秋冬原是露營、泡溫泉旺季，但「清水那方」第一期只先提供26頂豪華露營帳篷，並未提供自助露營可炊煮的服務，又因溫泉濁度仍高，目前縣府還委外洗井中，需待降低溫泉濁度，溫泉區才能啟用。

但不只有外縣市民眾聞風而來「要露營泡溫泉」卻泡不到溫泉，也無法露營，且不只社頭鄉民希望園區回饋鄉民免費入園，就連附近田中鎮和員林等地區民眾都希望園區能有回饋縣民方案。

清水那方經理張瑜珍說，園區原訂每周三上午是免費社頭日，社頭鄉民可免費入園，但因民眾反映周三上午是非假日，多數人要上班，很難入園遊憩，園方順應民意，最近已改為每月第三周的周日讓彰化縣民都可免費入園回饋地方。

張瑜珍說，地方認為業者回饋不夠，卻沒想到清水岩溫泉露營區流標多次，多數業者不敢接手，他們也投資了七千多萬元建置成本，目前每個月基本維運開銷200萬元，有相當營運壓力。

原本業者規劃入園費成人一人300元可扺園內消費150元，又可泡溫泉，但目前溫泉區還無法啟用，業者也希望縣府能早日解決溫泉問題，讓溫泉區可早日啟用，張瑜珍說，至於自助式露營區將在第三期規劃，且將先開放給團體預約。

清水那方也在努力提供多元服務，如戶外婚宴、餐廳聚餐等，彰化縣府今年舉辦的聯合婚禮就訂11月14日在清水那方舉辦，張瑜珍說，原訂11月中旬開放的親子餐廳仍在等縣府核照。