影／連假遊客夜衝 「武陵夜市」直播凌晨3點就塞車

國慶連假，許多人到風景區景點玩，武陵農場和福壽山農場昨天和今天遊客多，武陵農場昨天入園人數2241人，是疫情至今最多的一天，一名福壽山農場員工今天凌晨開車要回農場上班，凌晨5點被塞在車陣中，往武陵方向看，車燈像在開「武陵夜市」，直播中有網友說，夜衝武陵的人很多，今天凌晨3點就開始塞車。

武陵農場副場長胡發韜表示，武陵農場昨天旅客入園人數2241人，664車次的大型車，國民賓館房間數115間，露營區營位282帳幾乎都客滿，今天國民賓館房間數住房105間，約9成滿。

福壽山農場副場長王大仁表示，福壽山農場昨天遊客1973人，車輛684輛，今天預估和昨天接近，昨天62間房都客滿，明天收假，訂房人數明顯減少。