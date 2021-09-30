飲水思源 南投市百年龍泉井整修年底以新風貌重現

南投市龍泉井天然湧泉水質清澈冬暖夏涼，百年來成為居民洗菜、洗衣的最佳場所，921大地震期間，龍泉井更是居民最重要的生活水源。南投縣政府最近整修古井，增設夜間照明設施和藝術牆等設施，預計年底完工，並請書畫大師李轂摩題字「龍泉福地」，表達對龍泉井飲水思源的感謝。

南投市陳姓耆老說，南投市龍泉里湧泉相傳為平埔族南投社人汲水地，已有數百年歷史，所以又稱「番仔井」，位在龍井街14巷龍泉寺後，因為水源豐沛不絕，井水清澈且冬溫夏涼，不只是飲用水來源，也形成天然洗衣場，常有居民洗衣、洗菜。

龍泉社區發展協會理事長柯福榮說，921地震時，南投市斷水斷電，龍泉井水源不絕，更是居民生活用水的重要來源，龍泉井對南投市民意義深遠，這次縣府重視重新整修維護成觀光景點，讓更多人認識龍泉井。

南投縣觀光處長陳志賢說，龍泉井具有歷史和觀光價值，縣長林明溱要求保存洗衣場文化並維持龍泉井周邊景觀，觀光處最近完成規畫並發包，斥資200萬元重新整修，包括裝設夜間照明、池底和周邊鋪面及洗衣場棚架設施，凸顯龍泉井和居民生活息息相關。

另外，龍泉井也和南投市周邊景觀結合，邀請名家彩繪洗衣場旁圍牆成藝術牆，藝術家洪易設計一座「魚龍燈」，並由書畫大師李轂摩題字「龍泉福地」，讓湧泉古井洗衣場煥然一新，也代表南投人飲水思源，對這座古井的感謝，工程最近動工，預計年底或新年初完工，百年古井以更好的環境，繼續陪伴南投鄉親。