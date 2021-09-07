芳苑鄉紅樹林海空步道今啟用 海天一色引人入勝

彰化縣芳苑鄉濕地紅樹林海空步道費時4年推動和施做，總算在今天啟用，縣長王惠美發布好消息，雄獅旅行社已規畫9月15日以後出團，兩天一夜都在芳苑玩，接著10月海牛文化節、媽祖祈福文化節相繼舉辦，「有人潮就會有錢潮」，縣府將翻轉芳苑印象，為漁鄉觀光暖身。

今天艷陽高照，縣政府選在芳苑鄉西華宮對面的台61線漢寶草屯線快速道路高架橋下，舉行芳苑鄉濕地紅樹林海空步道啟用典禮，舞獅熱鬧場面，主辦單位設計特大照相機「拍攝」海景，把預先印製好的大眼招潮蟹、彈塗魚、紅樹林花朵等照片交給台上來賓，揭開海空步道美景啟用的序幕。

王惠美說，芳苑鄉濕地得天獨厚，即使天氣炎熱，坐在高架橋下海風徐來，紅樹林海空步道從前縣長卓伯源2013年調查，前縣長魏明谷任內得到中央補助9000萬元和訂定計畫營造芳苑鄉濕地，營建署審查年餘，2019年年底在她任內發包，疏伐紅樹林、清理出海路和營建廢棄物，做出高於潮間帶1.8至2公尺的1公里海空步道，遊客穿梭在紅樹林間，觀賞海天景色卻不會干擾潮間帶生物。

她又說，紅樹林是芳苑鄉濕地的特殊景觀，走在步道上，退潮時一步一驚喜，抬頭遠眺小白鷺飛翔，海上漁舟點點，低頭可觀察彈塗魚、招潮蟹、寄居蟹等泥灘地生物，民眾到這裡除了觀賞美麗豐富的自然生態，還可就近參拜全台占地最大的芳苑鄉普天宮及相鄰寺廟西華宮，並配合漲退潮時間，搭乘今年被觀光局評選為「經典小鎮」芳苑鄉特色旅遊的海牛拉車，到潮間帶採蚵、挖野生貝類。

紅樹林海空步道啟用典禮是地方盛事，選區立法委員謝衣鳳、芳苑鄉長洪和炉、芳苑鄉代會主席洪松林及在地縣議員都到場；謝衣鳳表示，軟體建設往往重於硬體設施，紅樹林海空步道啟用後，需要投入芳苑鄉的人文、海景、自然生態，吸引更多人進來芳苑鄉，繁榮在地經濟，讓芳苑鄉子弟留在家鄉就業。

來賓隨後參觀紅樹林海空步道，今天上午10點多漲潮，彈塗魚爬上泥塊，王惠美驚呼「彈塗魚做日光浴」，即興拿起麥克風充當導覽員，要眾人看遠方小白鷺展翅高飛，藍天白羽，分外美麗，在疫情尚未鬆懈的時刻到空曠海邊走走，曬曬太陽，有益身心健康，對抗疫有加分作用。眾人笑稱王惠美是最佳導覽員，以後抽空來芳苑鄉紅樹林海空步道導覽，這裡一定會變成網美景點。

很多遊客趁興而來，觀喜而歸。洪姓遊客說，在家關了快4個月，能有一個開闊又景色好的地方遊玩，放眼看去一望無際，感覺真的很舒服。林姓遊客也說，海空步道涼風吹來，站在兩層高的賞鳥台看水鳥、漁船，「無敵海景」令人留流忘返，她覺得紅樹林海空步道是防疫期間的最佳旅遊地點。