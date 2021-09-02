彷如世外桃源 美極的彰化市石牌坑親水生態步道

彰化市石牌社區石牌坑親水生態步道去年完成第一期環境改善工程，因渾然天成，並有終年不斷水脈，採自然生態工法施工，今年6月獲有「台灣建築界景觀工程奧斯卡獎」之稱的「2021建築園冶獎」殊榮，今年8月雖因豪雨侵襲，局部破壞有待修復，市長林世賢表示，第二期工程仍堅持採生態工法施工。

彰化市長林世賢說，這項工程是透過立委黃秀芳爭取到南投水保局預算900萬元，及石牌社區發展協會理事長梁永沼主導社區人員的協助取得土地同意書，才得以闢建，去年11月5日完工。

林世賢說，此一步道全長約1公里，順應環境、節能減碳等設計手法，採透水、多孔隙、自然材料修築，使鄰旁河道內豐富的動、植物生態以及特殊的自然地理景觀都得以被保護及保留，漫步在清幽涼爽的步道時，不但能聽到如交響樂的蟲鳴鳥叫，還能輕鬆觀察到許多台灣米蝦、澤蟹、樹蛙、人面蜘蛛等豐富生態，讓人彷彿置身在世外桃源。

由於石牌親水步道依規劃藍圖保留原始環境風貌，不破壞生態平衡，保留溪流蜿蜒性，維護及營造生物多樣性棲地等方式，架設水泥踏板、親水石板區、竹編休憩空間，採用低碳生態工法，獲得2021國家景觀工程的建築園冶獎的殊榮。

不過，在今年8月的連日豪大雨的洗滌、沖刷下，造成步道基地有部分侵蝕、土石攤坍、枯木堆積，林世賢昨天與水保局人員實地會勘，除討論修復方式外，同時決定二期仍將採用自然生態工法。