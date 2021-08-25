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台中七期驚見美麗稻浪 「人禾好時」成網美打卡景點
聯聚文教基金會發起台中城市稻田計畫，在台中市七期重劃區寸土寸金的市政路、惠來路千坪角地，與中部青農合作，化身為食農教育戶外教室，邀請200名周邊的惠文國小、惠來國小學生認養，讓學子從插秧開始，體驗白米飯從農地到餐桌的歷程，目前二期稻隨風搖曳，現場打造「人禾好時」城市稻田鏡屋展館，並在假日開放民眾參觀，吸引不少民眾參訪，欣賞難得城市稻浪美景。
聯聚總經理王于娟分享，發起城市稻田計畫緣由，是因台中七期曾是一片稻田，一直縈繞在長輩們的記憶裡，農業時代有許多美好，值得我們回溯，人與土地相互依賴的關係，也值得傳承。近年城市中的學校重視孩子的食農教育，但受限於校園空間，學童較難有有完整的體驗，因此當聯聚文教基金會邀周邊學校參與稻田認養，很快就獲得支持。
王于娟指出，聯聚城市稻田的食農教育計畫相當完整，先請稻作專家為孩子們講解稻米知識，透過春耕，種植1.3分地（約400坪）越光米，插秧時，由專業青農帶孩子體驗插秧，搭乘插秧車；九月開學後，設計師帶孩子進行藝術創作「小小理想地」，並計畫讓學童在十月收割稻米，並品嘗到白米飯，傳承昔日春耕、夏耘、秋收、冬藏的四時有序文化智慧。聯聚也規劃古早味割稻飯、焢窯體驗，讓大人們也能一起回顧這塊土地的記憶。
城市稻田中央的「人禾好時」展，即日起到9月26日，開放週末下午3時到晚間8時（中秋連假開放），除了24節氣展區透過稻米趣味科普知識等，帶領民眾了解水稻生長進程，並對照人們生活軌跡的變化，另有趣味互動區，現場提供展覽限定的米香仙草，及限量種籽卡等禮品兌換。
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